D'Ried zur Lag vun der Natioun ass gehalen... et soll déi wichtegst Ried si vun der Regierung an der Chamber. Déi Ried mécht bei dëser Regierung awer net vill Sënn, mengt d'Carine Lemmer de Moien a sengem Commentaire.

Commentaire vum Carine Lemmer



Et war e positiven. Eng positiv Ried. Ganz vill op d'Schëller geklapps. Net alles zu Onrecht, mä och net wierklech néideg.

Wichteg Theme wéi d'Zesummeliewen an dësem Land, Onzefriddenheeten, Ongläichheeten, wann d'Entwécklung vum Land méi séier ass wéi ee selwer...dat hu gefeelt. D'Flüchtlingen...quasi kee Wuert a wa just zum Schluss, wann ee souwisou manner gutt nolauschtert. Zäitpläng a Konkretes...dat feelt, dofir gouf et awer vill Platituden a Vertréischten op méi spéit.

Villes ware just Rappellen, z.B. dat iwwert d'gratis Kannerbetreiung. Kleng Gadgeten gouf et...en Tablet, gratis ëffentlechen Transport fir Benevolen. Mä vill méi net.

Kee Wuert och iwwer d'Auslännerwahlrecht. D'Regierung huet bäigeléiert, datt een de Gros vun de Wieler do net op senger Säit huet. Mä de Problem, datt geschwënn hei am Land méi Leit wunnen, déi politesch näischt ze soen hunn an net dierfe wielen...dee léisst sech net vum selwen. Och net mam Nationalitéitegesetz.

Den Ist-Zustand vum Land ass gezeechent ginn. Positiv eben. Et kann een ëmmer d'Glas hallef voll gesinn oder hallef eidel. D'Oppositioun iwwerhëlt d'Roll vum hallef eidel.

Eist Land huet sech enorm entwéckelt déi lescht Joren, déi lescht Joerzéngten. Dovunner profitéiere mer, mä mussen och mat den Nodeeler eens ginn. D'Suen, déi ee fir d'Kouwise krut, freeën een. D'Frontalieren, déi d'Stroosse verstoppe manner. An datt ee muss sou dacks Franséisch am Buttek oder am Spidol schwätzen nervt. Mä bei 28% Lëtzebuerger um Aarbechtsmaart ass et eben net sou einfach. „On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre“. Respektiv... et kann een net alles hunn!

De Logement ass ee grousse Problem an dësem Land. Am Logement geschitt net näischt. Mä et léisst nawell net d'Präisser falen. De klassesche Lëtzebuerger Proprietaire wëll dat och guer net. Engem säin Haus soll säi Wäert behalen. Anescht gesäit et just aus, wann déi eege Kanner eppes wëlle kafen.

Firwat war also net méi Konkretes an der Ried dran?...komme mer dorobber zeréck. Och fréier waren déi Deklaratiounen net voller Inhalt, mä et gouf awer deels méi Häerzblutt a méi Konkretes. De Xavier Bettel ass hei méi Manager. Dat mënschlecht, emotionaalt - dat e jo definitiv huet - feelt bei esou Optrëtter.

Dës Regierung huet och scho villes ëmgesat, an der Rei, mä et géif awer nach munches ze maache ginn. Couragéiert Iddien zum Beispill am Verkéier...déi bräicht een, sot de Premier. Mä war awer net couragéiert genuch där ze nennen. Eventuell mécht et den Transportminister François Bausch. Da gëtt dee verrass, well en d'Pannespuer fir den Trafic opmécht oder Elektroautoen op der Busspur fuere léisst. Dat sinn elo just fiktiv Beispiller. Elo gëtt mol kritiséiert, datt sou Annoncë feelen.

En Etat de la Nation vum Premier ass haut och villäicht carrément iwwerlieft. Informatioune ginn haut méi séier weider. An dës Regierung gëtt net midd ze betounen a weist et och, datt si méi gläichberechtegt ass wéi z.b. déi Juncker-Regierunge virdrun. E Bausch oder e Meisch brauch kee Premier fir seng Politik z'annoncéieren. D'Reform vum RMG oder de Space Mining waarden net bis zu engem Etat de la Nation.

E Mëttwoch während den Debatten hu Ministere gefacebooked a getwittert, op de sozialen Netzwierker argumentéiert an diskutéiert, während se live um Krautmaart op der Regierungsbänk souzen. Wee brauch do nach eng feierlech Ried vum Staatsminister?!

Wat deemno iwwreg bleift, ass eng ganz positiv Bestandsopnam. Eng Sonndesried eben.