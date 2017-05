Commentaire vum Nico Graf



All Wett, datt deenen an der CSV de Wapp geet, wa se un de Fillon denken. Do war also e Kandidat - a wat fir een aus CSV-Vue, een Äerzkatholik, äerzkonservativ, esou gutt wéi am 2. Tour, gefillte Président, ier gewielt ginn ass - an dee wunnt elo nach just am Schlass mat senger Employée privée-publique Penelope.

Och fir d'CSV ass de Pelz scho verdeelt, mä de Bier, dee leeft nach dorëmmer. Wanns de Champion an de Sondage bass, wanns de vun alles Säite scho gratuléiert kriss, datts de déi Wahlen haut-la-main gewënns – jo, da rabbelen d'Alarmklacken bei de méi Schlaue vun hinnen. Net datt nach eppes virkënnt, stënterlech. An d'Fallhöhe, déi wier immens héich, wann et dann awer schif geet an et kann just dowéinst schif goen, well een arrogant eriwwerkënnt a schonn hallef matregéiert, ier gewielt ass. Woumat dem Claude Wiseler säi Problem beschriwwen ass: knallhaarden Oppositiounspolitiker sinn an anengems pré-responsable futur Premier – keen einfachen Exercice. Och dowéinst, well hien säi Veräin zesummenhale muss. Datt et do – wéi nenne se dat déisäit – Fliehkräfte gëtt, dat ass jo evident. School-Leaks, Kleeserches-Gate a SREL-Affair – alles war ëmmer ganz neelech keng CSV-Affaire. A grad déi Responsabel bei hinne wëssen, datt d'Granaten op en Hoer an hiren eegene Kanounen explodéiert waren.

A bei hinne leeft jo de Match tëschent Cohésionisten a Separatisten: also lénks de Claude Wiseler, dee sech Suergen ëm den Zesummenhalt vun alle Leit am Land mécht an eben Cohésion sociale priedegt a riets déi, di aus réng elektorale Grënn rassisteschen Tentatioune noginn, soe mer d'Burka ze verbidden, wëll soen: am dréiwen Kartheiser-Dëmpel fësche wëllen. Nach ass net eraus, wien do gewënnt. Vläicht spille se och good csv a bad csv, wéi sech dat fir en duerchtrainéierte Muechtclub gehéiert.

Bei der LSAP si se dat jo gewinnt, zwou Séilen an der Broscht ze hunn, meeschtens heescht dat, matregéieren a sech opféieren, wéi wa se an der Oppositioun wieren, déi formidabel Kärelen. Grad dowéinst kucke si zimlech peureux elo eriwwer an d'Frankräich. Well do si jo net nëmmen déi Konservativ implodéiert, d' Sozialisten si richteg explodéiert – 6 % am 1. Tour an e Renegat vun hinnen huet déi beschte Chance President ze ginn – wann en net ze vill feiert am entre-deux-tours. Eis Sozen halen zimlech enke Kontakt mat de franséische Kollegen a kréie ganz genee mat, wéi déi dat elo geréieren a wéi se - legislativ - d'Miwwele rette wëllen. Do kann een nach léieren, fir wann et hei am Land mat der éiweger Participatioun un der Muecht enk giff ginn.

Déi Liberal sinn emol schonn op Woulek 7. De Macron wier ee vun hinne, soe se, a wann dee gewënnt, da sabléiere si de Schampes. Wéi wann de jeune Beau vun doiwwer eiser DP erëm deen Opdriff kéint ginn, deen se emol haten, ier se sech a komplizéierten Dossierën empêtréiert hunn.

Déi Gréng hu mat Frankräich kee Problem. Keen europäescht Land – vu d'Problemer am Ecolo-domaine – bräicht méi wéi d'Fransousen eng staark gréng Partei. Hu se awer net, zanter Jore net. Mécht näischt, eis Gréng hu sech jo ëmmer méi no Teutonien orientéiert – a just dowéinst maache si sech elo grouss Suergen. Déisäit der Musel flirten déi Gréng mam elektorale Suicide, wëllen un der 5%-Heck hänkebleiwen. Kee gutt Virbild fir eis Gréng, déi ëmmer am preisesche Rad gesuckelt hunn.

D'ADR? Piwwelschwamp driwwer. Si kënne just jalous sinn op hire gallesch Front-Frënn, kënnen dat awer emol net zouginn, geschweichs dann - trotz aller Versuchung - deenen hir Spréch nobierelen, well mat ze vill Radikalitéit gewënnt ee bei der Bienséance vum Bio-Lëtzebuerger kee Blummendëppen.

Déi honorabel ADR-Sensibilitéit an Déi Lénk hunn e bëssen deeselwechte Problem: et gëtt einfach net genuch defavoriséiert Wieler op engem Koup hei am Land, fir datt een déi géint Europa, géint den Euro oder géint d'Patronat mobiliséiere kéint. Eist Lompe-Proletariat ass kleng a verstreet. An eis Proletarier sinn Auslänner. A bei eis gëtt et kee Mélenchon a keng Marine. Wat et awer gëtt, dat sinn - an zwar an alle Parteien - Gerontokraten, fréier Ministeren, éiweg Deputéiert, gemittlech eeler Hären an Dammen, déi aus der Chamber erausgedroe musse ginn.

Dat ass déi Haapt franséisch Lektioun: queesch duerch all Parteiprogrammer wëllen d'Fransousen un der Spëtzt vum Staat jonk Gesiichter hunn, frësch Stëmmen.

A wann déi eng oder aner nei Iddi derbäi wier, och pas mal.