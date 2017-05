An 3 Deeg ass den zweeten Tour vun de Presidentiellen a Frankräich. Et bleift Villes ongewëss. E Commentaire vum Jean-Marc Sturm

De Commentaire vum Jean-Marc Sturm



Emmanuel Macron géint Marine Le Pen.

De Macron, bis August zejoert sozialistesche Wirtschaftsminister, gëllt an alle Sondagen als sécher, fir nächste Locataire am Elysée ze ginn. Mä Sondagen hin oder hier, déi Lescht kreditéieren de Kandidat vun „En Marche“ mat ëm déi 60%, nëmmen 20% vun deenen, déi gefrot goufen, soten, dass se de Macron aus Iwwerzeegung wielen.

All déi aner maache Front géint de Front national.

Aner Inconnu ass de Prozentsaz vun deenen, déi e wäisse Bulletin ofginn oder sech guer net an d'Wahlkabinn deplacéieren. Beispill d'Militante vun der „France insoumise“ vum Lénkspolitiker Mélonchon. 36% vun deene wëllen e wäisse Vote maachen, bal 30 Prozent guer net wiele goen.

Als Rappel, de Mélonchon hat iwwer 19% am éischten Tour.

Mä gi mir mol dervunner aus et gëtt de Macron.

Dee muss nach eng komplett Partei opbauen. Ëmmerhin si Mëtt Juni Parlamentswahlen an de Macron muss sech d'Fro stellen, wéi eng Partei, oder besser gesot, wéi eng Parteien, hien ënnerstëtzen.

Derbäi kënnt, dass de franséische System fir d'Parlamentswahle komplex a komplizéiert ass.

Et gëtt och do Ballotagen. Qualifizéieren di sech Kandidaten, déi am éischten Tour méi wéi 12,5% an hirem Bezierk kréien.

Am zweeten Tour kann et also wäit méi, wéi nëmmen zwee Kandidate ginn. An da laut d'Klack vun de grousse politesche Spillercher, dem Polit-Deal, der „politique politicienne“, an Näischt ass do fir Näischt.

Déi fréier etabléiert Parteien, déi nom éischten Tour vun de Presidentiellen zum Deel onbedeitend gi sinn, kennen dat Spill. De Macron kann et net agoen. Hie sot ëmmer am Virfeld, hie wier anescht, wéi déi etabléiert Politiker. A virun allem ass hien op aner Parteien, wuel haaptsächlech d'Republikaner an d'Sozialisten, ugewisen, fir kënnen ze regéieren.

An och do ginn et e puer Optiounen. „En marche“ an eng grouss etabléiert Partei maachen eng Koalitioun, oder de Macron léisst sech vun enger variabeler politescher Geometrie stäipen, ouni formelle Koalitiounsaccord. Drëtt Optioun, déi méi klassesch Cohabitatioun mat engem President a parallel engem Premier, dee vun der Oppositioun ënnerstëtzt gëtt.

De Macron huet evitéiert, déi moderéiert Gauche oder Droite virun de Kapp ze stoussen. Et kann an et wäert ee se nach brauchen.

Eppes ass awer sécher. Wat Frankräich, an domadder d'europäesch Unioun, net brauchen, ass een Hexagon an deem sech géigesäiteg politesch gelähmt gëtt. Ass dat de Fall, kann de Macron net vill ëmsetzen. E weidere Quinquennat quasi, ëmsoss mam Risk, dass d'Fransousen dann definitiv d'Nues voll hunn a spéitstens a 5 Joer méi extrem wielen