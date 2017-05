All Dag kommen eng 180.000 Mënschen aus der Grenzregioun op Lëtzebuerg schaffen. Eng 90.000 aus Frankräich. 45.000 aus der Belsch oder aus Däitschland. Si maache bal d'Halschent vun allen schaffende Leit hei am Land aus an halen d'Economie zesumme mat aneren Awanderer an de Lëtzebuerger um Dréinen. D'Grenzgänger an d'Awanderer gehéieren och zu eise Gespréichspartner an eisen Emissiounen. Dat kënnt net ëmmer gutt bei jidderengem vun iech un, déi eis regelméisseg kucken. Well d'Grenzgänger an och eng Partie Awanderer schwätzen éischter seele Lëtzebuergesch. Dozou e Commentaire vum Chefredakter Guy Weber.

Ze vill franséisch op der nationaler Télé? (03.05.2017) Ee Commentaire vum Guy Weber.

Ech krut elo e Bréif vun engem eeleren Här aus engem Altersheem. De Mann beklot sech driwwer, dass op eiser Antenn ze vill franséisch geschwat gëtt. De Mann hat während enger Woch genee d'Zäit gestoppt, wéi vill franséisch tëscht 7 an 8 gesent gëtt. De Mann huet 88 Joer, ass der franséischer Sprooch net esou mächteg a verlaangt, dass eng national Télé sech op d'Lëtzebuergesch soll konzentréieren.



De Mann huet och sécher op engem Punkt Recht. Mer hunn effektiv e Koup franséisch Interviewpartner an eisen Emissiounen. Firwat ass dat esou? Wa mer beim Handwierk, an der Industrie, am Handel, am Gesondheetsberäich, an der Fuerschung oder soss am Privatsecteur no Reaktiounen iwwert d'Problemer, d'Suergen an d'Aarbechtsbedingungen nofroen, da stousse mer dacks op Personal, wat franséisch schwätzt. Dës Leit schaffen hei. Déi Meescht kommen moies an d'Land a fueren owes nees heem. Se wunnen net hei. Ma -an dat soll een ni vergiessen-si finanzéieren eise Räichtum mat. Ouni si géifen eis Léin an eis Pensioune méi kleng ausfalen.



Kënne mer vun alle verlaangen, dass si eis Sprooch léieren? Eigentlech jo. Mä wäre mer dann zefridden, wa se iergendwann gebrachen Lëtzebuergesch géife schwätzen? Musse mer eis net domadder offannen, dass mer an engem Land liewen, wou eben net nëmmen Lëtzebuergesch geschwat gëtt a franséisch eng vun eisen offiziellen Sproochen ass.



Mer géifen eis gären exklusiv mat Leit ënnerhalen, déi Lëtzebuergesch kënnen. Ma da musse mer de Privatsecteur gréisstendeels op der Säit loossen. Well och dat ass eng Realitéit. Patrone bilden aus a verléiere vill Leit un de Staat an un d'Gemengen. Well do de Leit méi Sécherheet gebuede gëtt. A mat der Sécherheet verschwannen awer och nees eis Interviewpartner op Lëtzebuergesch.



Léiwe Mann, mer ginn eis Méi, fir är Suerg eescht ze huelen. Mer wëllen d'Lëtzebuerger Sprooch an Éieren halen. Mer wëllen allerdéngs och d'Leit aus dem Vollek, aus der Aarbechtswelt, dem Sport an der Kultur zu Wuert komme loossen.



Ma och mer kënnen nëmme mat deenen Meedercher danzen, déi mer an eisem berufflechen Alldag begéinen. An déi schwätzen net nëmmen Lëtzebuergesch.