Frankräich huet gewielt a Frankräich huet e Choix getraff. Et war net einfach a wéi soss: Droite versus Gauche, et war och net méi oder manner subtil, mä et war esou, dass eis Noperen e President gewielt hunn, deen e sozial-liberale Shooting-Star duerstellt, Wirtschaftsminister ënnert dem François Hollande, mä elo de Successeur vu genee Deem, deen hie grouss gemaach huet. Ob de Macron wierklech Frankräich "en marche" bréngt? Déi Fro stellt sech och de Chefredakter vu Radio Lëtzebuerg Roy Grotz.

Ronn 66 Prozent hu fir de Macron gewielt, d'Marine Le Pen, déi hiert richtegt populistescht Gesiicht gewisen huet an engem minabelen Tëleesdebat e Mëttwoch, konnt a sech bal nëmme verléieren, och wa Si sech schonn direkt no de Wahlen als Kapp vun der Oppositioun bezeechent huet, déi et an Zukunft wäert a Frankräich ginn. Nom Quinquennat vum Macron wäert awer nees mam FN ze rechnen sinn, ëmmerhi goufen et elo ewell een Drëttel vun de Stëmme fir de Front National.

E Changement an der Kontinuitéit - mat esou engem schwammegen Titel kann een d'Victoire vum Macron beschreiwen. Et ass e schwaache Gewënn vun engem Mann, dee sech an d'Mëtt vun der Gesellschaft wëll setzen, mä vun deem nach kee weess, wat hie kann an dierf vun Him erwaarden... E fréieren Investment-Bänker, deen dann och duerch seng Victoire e Schnëtt an der Cinquième République duerstellt, well hien net d'klassesch Droite oder Gauche vertrëtt - d'al Garde ass ecartéiert - vive de Jonktem.

Mat Fangerspëtzegefill soll de Macron e Land leeden, dat zerrass ass tëscht stännegen Terror-Attacken, -menacen, Chômage, enger Jugend ouni Illusiounen an vrun Allem engem Frankräich, dat sech zu kenger politescher Richtung méi wëll bewegen a sech deem eege maachen. D'Ära Macron huet ugefaangen - vill Europäer hunn elo Espoir- Hoffnung - dass dat grousst, dichtegt Frankräich säi Wee wärt weider maachen - am Häerz vun Europa. Wat kann een dem neie President Macron gleewen - wat hie ka vu sengem ambitiéise Programm ëmsetzen - dat muss séier gewise ginn - séier, well d'Parlamentswahle scho virun der Dir stinn, an do fänkt d'Campagne elo ewell un - dann zielt "Weise gëllt"... net dass de Moteur vum "En Marche" da schonn un d'Hicke kënnt. Et muss also geliwwert ginn, net dass d'éischt Euphorie méi séier verpufft, wéi se kann am Hexagone gefeiert ginn.

Et sinn déi Jonk, déi de charismatesche Macron an den Elysée gewielt hunn. Et mussen och Si sinn, déi dat Land weiderbréngen a sech net a Pessimismus erginn - liicht gesot an esou engem Commentaire, mä méi schwiereg realiséiert. Wënsche mer deem Land den Elan vun engem Tony Blair mat awer vläit méi Wäitsiicht a Realismus am Ëmsetzen vu senge Politiken.