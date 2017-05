Nee, ech sinn net erliichtert, awer och wierklech net. Okay, okay, 66% fir de Macron dat ass en zolitte Score géint d'Le Pen. Et gëtt gesot, et wier dat zweetbescht Resultat, wat e Kandidat jee erreecht hätt. Exceptioun: de Jacques Chirac mat sengen 80% géint de père Le Pen. Mä dat ass et jo grad: nëmme 66% géint eng aggressiv, rassistesch Madame, mat där keng politesch Diskussioun ze féieren ass – déi 66% sinn eng ganz schlecht Zensur fir dat franséischt Electorat. Well et heescht, datt geschloen 34% déi Tatta wielbar fannen – an dat ass eng Katastrof. Well et bedeit, dat de Front national an der Normalitéit ukomm ass, datt e fir vill Leit einfach eng Partei wéi eng aner ass. Et kënnt awer nach eppes uewen drop. Nämlech déi zweetstärkst Partei bei dësem 2. Tour. Déi zweetstäerkst Partei, dat sinn déi Leit, déi net wiele gaang sinn oder déi sech bei der Wal enthalen hunn. Dat waren am ganzen 16 Milliounen Leit, also 16 Milliounen, déi einfach a Kaf geholl hunn, datt déi honorabel Madame giff gewielt ginn, deenen et egal war, ob e de liberale Newcomer et giff packen oder net. Et muss een déi 16 Milliounen am Fong bei déi 10 Millioune Wieler vun der Le Pen derbäi rechnen. An dat heescht ganz einfach, datt et doiwwer net wierklech méi eng Résistance gëtt géint Rassismus an Dommheet. An et kéint een och soe Faschismus. Well datt d' Marine d'fille à papa vun hirem rietsradikalen Daddy ass, dat huet sech jo spéitstens am Debat e Mëttwoch gewisen, wou si ganz vergiess hat, dat si jo keen Däiwel méi wëll sinn, wou si just deem Alen nogeäifert ass a gegeifert huet. Eng Zort Réconciliatioun mam offiziell verpönte Pappy. Touchanten oedipale retour du vieux.An elo hu mir also hei bei eis de Problem, datt wann 4 Fransousen op een duerkommen, datt ee weess: ee vun hinnen huet de Macron gewielt; ee vun hinnen huet de Macron nolens-volens gewielt; ee vun hinnen huet d'Le Pen gewielt; an engem war et egal, hie war doheem bliwwen oder war e ni-ni-Adepte. Reng statistesch ass dat elo esou mat eise Frontalieren. Kee schéine Gedanken.Awer nëmme Statistik.Wouriwwer se jo am Frankräich nodenken, datt ass dat, wat d'Marine Le Pen an hirer Reaktioun no der Defaite an zwee Wierder gepackt huet. Et wier, sot si, e Combat am Gaang tëschent Mondialisten a Patrioten. Wat e ganz cleveren Etiquetage ass. An déi zwou Etiquetten hunn nëmmen den Zweck, d'Wieler bei de Front national eriwwer ze zéien. Am Fong geet et ëm eppes aneschtes. Et geet ëm relativ Räich géint relativ Aarm, et geet ëm gutt Forméiert géint keng-Schoul-gemat, et geet ëm esou eppes almoudesches wéi Bourgeosie géint peuple, ëm déi an der Echappée an déi am drëtte Ploton, déi drëms kämpfen an den Delaisën unzekommen, mam Gruppetto – an deem am 1. Tour 21% Le Pen-Wieler gestruewelt hunn an och der nach bal 20% fir de Mélenchon - ech zécken e bëssen déi einfach ze addéieren. Mä zesummemaachen si iwwer 40% Wieler aus, déi net méi matkommen an deem Frankräich wéi et haut ass. A maache mer eis näischt vir: do sinn kéipweis Wiesselwieler derbäi. Den Didier Eribon huet et a sengem Buch Retour à Reims beschriwwen, wéi fréier Kommunisten, houfreg Proleten no a no an den eklegwarme Schouss vun der nationaler Front gerutscht sinn.Et gouf ëmmer emol erëm Opbrochstëmmungen am Frankräich géint déi Fracture sociale. De Mitterrand 1981 mat sengem Front de gauche; e bëssen en Echo dovunner nach eng Kéier beim Hollande. Alles, wéi een herno wosst, ouni Resultat fir déi kleng Leit. Cité-dortoirs, HLM, bidonvilles, quartiers – d'Liewenskonditiounen hu sech net gebessert, de Chômage ass bliwwen, d'Roserei gëtt ëmmer méi grouss. Datt ausgerechent en Énarque-Finanzinspecter-Banquier-Minister an de Legislativ-Wahlen eng Majoritéit soll zesumme kréien, déi eppes fir de Menu peuple mécht – ech hunn do meng Douten.Aus En Marche misst elo eng präzis Demarche ginn.D'Marine Le Pen iwwregens, déi hat jo tëschent den zwee Wahl-Tier och hire Retour à Reims probéiert, war do wierklech an d'Kathedrale gaang. Do gouf et awer kee Sacré, mä Manifestanten, déi si ausgepaff hunn. Total entnervt ass si zur hënneschter Dier aus fortgelaf.Toujours ça de gagné.