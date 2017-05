Reaktioun Wahlen a Frankräich / Commentaire vum Ben Frin



D'Welt konnt also de Weekend opootmen, well och a Frankräich keng riets- an och keng lenkspopulistesch Partei un d'Rudder kënnt. E Méinden den Moien héieren ech, gutt gelaunt wéi een ebe Méindes Moies am Stau ass, an de Nouvellen, et wéilt een d'Rietspopulisten dann elo an Zukunft besser bekämpfen, an Zack stounge mer schonn erëm d'Hoer an der Akaul zu Bierg, d'Woch fänkt jo gutt un duecht ech, jo ech war rosen. Wéi kann een dann elo nodeems ee just laanscht - nenne mer et emol eng Katastrophe mam Numm Le Pen – komm ass scho rëm d'Scheiklappen undoen oder se unhalen? Näischt geléiert hunn ech mer geduecht, firwat? D'Rietspopuliste bekämpfen? Sech also léiwer mat anere beschäftege wéi mat sech selwer? Hmm! Firwat hunn dann d'Populisten de Moment iwwerhaapt Uewerwaasser? Ass et net well Sujeten, déi den etabléierte Parteien dacks ze delikat si fir se couragéiert unzepaken, vun de Populisten dankbar opgegraff ginn?Joere laang hunn déi grouss Parteien dach vill Suerge vun de Wieler ignoréiert oder contournéiert, villäicht och einfach net eescht genuch geholl. Jo, wann ee vu Sujete wéi Migratioun schwätzt ass ee séier op enger Schinn vun net méi politically correct, d'Accord! Mee ass dat e Grond fir dat waarmt Eisen da guer net méi un ze paken oder engem et einfach mat Spréch wéi „wier schaffen das“ op ze zwéngen? Merci fir den Eelefmeter soen dann d'Populisten, si sti mat oppenen Äerm do a waarde grad drop dass en se esou Sujete kënnen opgräifen, fir si ass keen Eisen ze waarm. Anert Beispill: Wann d'Wieler de Sënn an Zweck vun der EU a Fro stellen, op mat Recht oder net. Firwat awer dann all Debatt doriwwer stur refuséieren?D'Quittung dofir kënnt, wann de frustréierte Wieler sech dann nämlech an d'Äerm vu Le Pennen, Trumpen oder Wilderse flücht, déi freeë sech natierlech als gutt Opportunisten. Jo, natierlech soll eng Partei u Wäerter a Prinzipie festhalen, mee mussen déi net vun Zäit zu Zäit och eng Revisioun gemaacht kréien an adaptéiert ginn? Keng vun de grousse Parteien huet jeemools zouginn an der Vergaangenheet eppes entscheedendes falsch gemaacht oder guer net ugepaakt ze hunn. An dat wëllt een och elo net agesinn, et wëllt ee léiwer géint anerer kämpfen amplaz u sech selwer ze schaffen. An am léifsten de Géigner, d'Populiste ganz einfach och nach verbidden. Dat wier am einfachsten. Zu Lëtzebuerg komme mer jo bis elo gutt laanscht déi grouss politesch Extremer, bestëmmt well d'Lëtzebuerger manner frustréiert sinn, wéi d'Leit an anere Länner. Pourvu que ça dure, nach kënnen eis grouss Parteie jo vum Ausland léieren, an déi wichteg Sujete fréi genuch upaken amplaz se ze evitéieren. Wann ee Géigner scho vu lauter Verzweiwlung wëllt musse bekämpfen, da riskéiert et nämlech ze spéit ze sinn.