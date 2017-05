Et ass am Fong ganz einfach: eppes wat kee Fundament huet, dat kann an de Koup falen, ier ee sech ëmsinn huet. Wëll soen: ech hunn de Martin-Schulz-Hype vun Ufank un net verstan an dowéinst fannen ech et bal normal, datt deen Hype elo definitiv eriwwer ass. E war irgendwéi irreal, ouni Grond a Buedem. Ofgesinn dervun, datt se an der SPD onheemlech frou waren, deen oncharismatesche Sigmar Gabriel lass ze sinn.

D’ Hannelore Kraft ass directemang zeréckgetrueden. An et wat hier wichteg ze betounen, datt si och hir bundesrepublikanesch SPD-Jobben opgëtt. A si huet betount, datt se mat NRW-Sujetë Wahlkampf maache wollt a gemat hätt an datt dowéinst de Schulz sech déi lescht Wochen esou zeréckgehalen hätt. Alles Gesten a Wierder, mat deene si nach um Stierfbett vun hirer politescher Carrière dem Schulz de Réck frei hale wëll. Nom Motto: Hei goung et ëm eist Bundesland mat senge 16 Milliounen Awunner a net ëm di ganz Republik. Wann et alt sou ass. Well net nëmmen, datt d’ Commentateuren alleguer déi Wal virgëscht als Omen fir d’Bundestagswahlen huelen, nee, d’Wieler selwer schéngen dat och esou ze gesinn. Elo hätte se zwar an NRW gär, datt méiglechst séier iwwer landespolitesch Sujetë soll diskutéiert an decidéiert ginn, also wéi kritt een den éiwege Stau op de Stroossen ewech, wéi dynamiséiert een d’Economie, wéi bekämpft een d’Kriminalitéit.

Mä wat soll schonn e Minister maachen géingt Wunnengsabréech? Eben.

Dat ass awer just dat, wat erwaart gëtt, doiwwer, vun de Politiker, se solle Sécherheet wa schon net bréngen da wéinstens suggeréieren. “Keine Experimente!” ass nach ëmmer de Motto. Léiwer déi soporifique Madame Merkel weider stäipen, léiwer de chaoteschen Herr Seehofer weider hoféieren, léiwer d’ Spuerbécks Schäuble weider stëbsen, léiwer e konturlosen Armin Laschet wielen oder – do uewen am Norden - den onbekannte jonke Daniel Günther Ministerpresident maachen. D’ Wieler lafen träppweis bei d’CDU. An dat muss forcément méi déif Ursaachen hunn wéi landespolitesch Singularitéiten. Et ass wuel esou, datt d’Wieler Angscht hunn, virun deem wat kënnt, eng diffus Angscht, eng Mëschung aus allem, wat an der Lescht esou lass war: natierlech d’Flüchtlingskris an de Syrien-Krich an dee komeschen US-President an den Erdogan, deen duerchdréit, an de Brexit an dee jonke Borscht, deen elo am Frankräich op d’mannst emol scho President ass an awer nach ëmmer de sténkegen Otem vum Front National am Genéck huet. Alles Saachen, déi geschitt sinn, déi am Gaang sinn. Mä ech mengen datt d’Wieler nach vill méi Angscht hunn virun deem, wat do nach kënnt, soe mer Klima-Kris mat nach méi Leit, déi an den temperéierte Norden wëllen, soe mer nach méi Strukturwandel wéint Digitaliséierung. An den onberechenbare Putin, deen iwwerall Zizanie verbree t. Oder esou eppes Blödes, wéi datt déi vill Autosindustrie-Skandaler mir mäin Diesel virun der Dier ewechhuelen, mir aarmem Hond, deen ech mer keen deieren Elektro-Won kafe kann. Gemengelage nenne se esou eppes déisäit. An déi Mélange vun allméiglech Bedreelechem huet als Resultat, datt konservativ gewielt gëtt. Immobilismus als Reaktioun. Wieler-Mikado. Nëmme net bougéieren, soss rutscht alles.



D’Ironie derbäi ass awer, datt elo doiwwer an zwee Bundeslännner zwee Männer regéiere mussen, déi total vum eegene Succès – deen der Valium-Queen-Merkel hiren ass – déi total iwwerrascht sinn an déi eréischt nach weise mussen, datt se iwwerhaapt eppes kënnen.



Esou ass dat mat der Angscht: wann si een am Grëff huet, hëlt een eng riskant Decisioun: déi, sech ze verkrauchen. Hei verstoppt sech dat hannert Muechtwiesselen, déi der nëmmen en surface sinn. Déi nächst Grouss-Koalitioun ass domat programméiert doiwwer am Bund.

Weider mam Jabel.

Wéi wann anzwousch en Auswee wier.