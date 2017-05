An 145 Deeg gi mer nees wielen. Den 8. Oktober ginn eis Vertrieder an de Gemengeréit nei bestëmmt. Lues, awer sécher spiere mer an der Redaktioun, datt eis Presenz um Terrain gefrot an erwënscht ass, fir divers Aktivitéiten a Bild an Toun anzefänken. Dozou e Commentaire vum Guy Weber.

Wahlkampf an "Service public" (16.05.2017) An 145 Deeg gi mer nees wielen - dat huet elo schonn Afloss op déi journalistesch Aarbecht, mengt de Guy Weber, Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg.

Ech ka jo iergendwéi verstoen, dass d'Gemengeresponsabelen hir Wieler gären iwwer hir Aktivitéiten informéiert halen, a gären eng Kamera do dobäi hätten.Fir mech ass "Service public" awer virun allem en Déngscht um Bierger an zwar, dass mer déi dräi Pouvoiren am Staat kontrolléieren:- d'Chamber, wou Gesetzer gestëmmt ginn,- d'Regierung, wou Gesetzer ëmgesat ginn- an de Justizsystem.Dass mer iwwerpréiwen, ob Steiersue richteg gebraucht ginn.Mer maachen eist Bescht, fir dës Roll ze erfëllen. Dat geléngt net ëmmer.Mä ech kommen nach eng Kéier op d'Invitatioune vu de Gemengen zeréck.Ech vermessen eppes. Nämlech d'Aweie vu bezuelbarem Wunnraum. Dat geet vill Leit eppes un. Mä esou Invitatioune si rar geséit. An dach hunn d'Gemengen Instrumenter, fir Mënschen, déi sech keng Wunneng méi kënne leeschten ze hëllefen. D'Gemenge kënne bis zu 75% vum Staat u Subsiden ausbezuelt kréien, wa se Wunnenge fir Stéit mat bescheidenem Niveau bauen.Eng 1.700 bezuelbar Wunnenge sinn an de leschte 5 Joer vu Gemenge realiséiert ginn.Vläicht kommen der jo nach e puer no. Et sinn nach 5 Méint bis d'Gemengewahlen.