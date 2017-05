D'Sich no Proximitéit: E Commentaire vum Claude Zeimetz.



Leschte Samschdeg wiere sou vill Clienten am Bicherbuttek gewiescht wéi samschdes virun de Chrëschtdeeg, gëtt de Proprietaire vun der Stater Traditiounslibrairie zitéiert, nodeems en ëffentlech de Manktem un Attraktivitéit vun der Stater Geschäftswelt, déi exorbitant Loyeren, d'Konkurrenz vum E-Commerce an de Manktem un Interessi vun der Politik ugeprangert hat an annoncéiert huet, hie wier no 22 Joer leider gezwongen, säi Geschäft ënnert deenen Ëmstänn zouzemaachen. Ma den Zousproch dorobber hin ass schéngs sou grouss, datt den Edmond Donnersbach elo am Gaang ass, seng Decisioun awer nach emol z'iwwerdenken.Iwwerdenken, awer net ganz fräiwëlleg, huet och den Iechternacher Lycéesdirekter misse seng Decisioun, fir engem lokale Bäcker, deen zanter 20 Joer an der Paus de Schüler seng Mëtschen a Bréidercher verkeeft, säi Kontrakt stënterlech ze kënnegen. De lokale Betrib, wéi déi Responsabel selwer schreiwen, ee vun den zwee leschte Bäckeren, déi et iwwerhaapt nach zu Iechternach gëtt, sollt seng Geneemegung zu Gonschte vum offizielle Gerant vun de Lëtzebuerger Schoulkantinnen, Restopolis, ofgeholl kréien.Ma dat war d’Rechnung ouni de Wiert gemaach. An dësem Fall de Schüler a Schülerinnen, Ancienen an Eltere gemaach. Déi via déi sozial Netzwierker an e Boykott-Appell Stuerm dergéint gelaf sinn an et um Enn fäerdeg bruecht hunn, datt den Educatiounsminister himself "keen Eechternoacher Mëtschekrich. Et bleift alles beim Alen" iwwert de Weekend dekretéiert huet. D'Direktioun geet elo souguer gär op de Wee, fir, am Sënn vun der Diversitéit an der fairer Konkurrenz, dat ass effektiv en Argument, net nëmmen engem, mä verschiddene Produzenten aus der Regioun d'Méiglechkeet ze ginn, hir Produiten am Haff ze verkafen.Wat hu béid Fäll gemeinsam? Nun, sécher emol, datt se beweisen, datt d'Bierger op jonk oder al sech nach fir hiert Proximitéits- oder Traditiounsgeschäft asetzen, wann et drop ukënnt. Och wann dat op d'Dauer sécher net duergeet. Säi Bedaueren ausdrécken a Solidaritéit mat engem weisen, dee gezwongen ass opzehalen, schéin a gutt. Ma wat e Geschäftsmann an éischter Linn brauch, ass Ëmsaz an dat net nëmmen all Schaltjoer.Mä dat ass méi schwéier. Pendele mer dach permanent an enger latenter Schizophrenie tëscht Amazon an Duerfepicerie, tëscht "Geiz ist geil" a Lokalpatriotismus an Nostalgie ... D'Tentatioun, fir am Internet alles ronderëm d'Auer a vun der ganzer Welt hier bestellen ze kënnen, ass enorm grouss a wäert an Zukunft just nach méi eng grouss Plaz anhuelen. Do gëllt et sécher och nach méi fir de Lëtzebuerger Commerce mat op den Digitaliséierungs-Zuch opzeklammen.Ma d'Tentatioun vum E-Commerce ass awer och sou grouss, well vill vun eis iwwerhaapt keng Zäit méi hunn, se sech vläicht och net méi huelen, fir e ganzen Nomëtteg vun engem klenge Geschäft an dat d'nächst ze goen, fir all seng Kommissiounen ze maachen. Eise Schaff- a Liewensrhythmus dréckt de moderne Mënsch quasi op den Internet oder an eng Grande-Surface amplaz an d'Akafsstrooss oder den Zentrum vun eisen Stied. An deenen dacks och nach Geschäfter fir den Alldagsgebrauch feelen.Well béid Beispiller weisen nämlech virun allem, datt déi kleng Geschäftsleit op de konkrete Support vun de politesch Responsabelen ugewise sinn. Well ouni dee kënne Butteksleit a verschiddene Segmenter sécher net op Dauer iwwerliewen. Ze laang ass gemengt ginn, datt de Marché sech selwer regléiert. Dat mécht en, op seng Aart a Weis, an deem déi Kleng vun deene Grousse gefriess ginn an d'Loyere fir d'Geschäftsraim weider duerch de Plafong schéissen. Stadmarketing a Masterpläng-Initiativen gëtt et, dat ass och schéin. Ma der ëffentlecher Hand, wa se da wierklech eppes ännere wëll, bleift konkret, mengen ech, näischt aneres iwwreg fir bewosst eege Surfacen zu abordabele Loyeren geziilt zur Verfügung ze stellen. Genee do heescht et, méi proaktiv ginn. Am beschten iwwert d'Campagne vun de Gemengewalen eraus.