... ma tip top geschafft, dir Dammen an Hären an der Regierung - Blo-Rout-Gréng gëtt sech all erdenklech Méi, mat Häerz a Séil Politik ze maachen a schéngt dat och vun de Wieler honoréiert ze kréien ... no vill Skepsis an de Sondagë virdru soen 49%, datt se der Regierung vertrauen - dee Wäert louch am Summer 2015 bei 33%, beim leschte Sondage bei 45%. E Plus also vu 4 Punkten - et geet biergop, an d'Sympathie fir d'aktuell Koalitioun schéngt sech ze festegen.



Fielsefest awer och d'Vertrauen an d'Oppositiounsparteien, déi mat 48% honoréiert ginn - an do stécht eng Partei haushéich ervir, wann d'Vertrauen an d'eenzel politesch Faarwen ofgefrot gëtt - en Dram-Score vun 56% fir d'CSV, woubäi absënns opfält, datt 17% vun de Wieler souguer "vollt an absolut" Vertrauen an d'Juncker-, Wiseler-Partei setzen - vun esou enger Valeur kënnen déi aner Parteien nëmmen dreemen.

An da kënnt d'Fro, déi alles soll departagéieren an déi souzesoen d'Prelude ass fir d'Sonndesfro, déi mer d'nächst Woch publizéieren: "Wéi enger Partei vertraut Dir aktuell am meeschten?" ... net ze schloen un éischter Plaz d'CSV mat 36%. Een Taux, op deen Blo-Rout-Gréng zesummegerechent mat hiren 33% emol net zu 3 kommen.

Fir d'CSV schéngen d'Wahlen domat scho quasi gewonnen, mä wann ee weess, datt d'Wieler hiert Vertrauenskapital awer och der Regierung ginn, da wäerten DP, LSAP an Déi Gréng alles dru setzen, fir sech ze departagéieren an hir politesch Schwéierpunkttheme wéi de Logement an d'Vitrinn ze stellen. Et ass dann och manner d'Konsenssich, déi an der Koalitioun dominéiert, mä d'Vitesse, mat där agéiert gëtt - laang ass d'Politzeen dann och net esou zersplittert gewiescht, si polariséiert dann och manner - d'Wieler wëlle wuel Changement, mä wëllen och gehéiert an eescht geholl ginn - op deen Exercice nach wäert geléngen, ass a Fro ze stellen, beim Projet vun der neier Verfassung ass dat scho sou gutt wéi ze vergiessen.