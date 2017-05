De Macron huet vu vireran annoncéiert, dass hien an der Fonction publique 120.000 Plaze wëll ofbauen. Bei esou Annonce géif heiheem de CGFP-Wollef hurelen an et géif dem Politiker Plomme kaschten. Frot emol de Woltesch Mich, dee war un déi sacrosanct Pensioune gaangen a krut prompt eng ferm gewéitscht. Onpopulär Mesurë kommen „ par définition“ net gutt beim Wahlvollek un, also nëmmen näischt Desagreabeles an de Wahlprogramm schreiwen. Ech als Wieler géif allerdéngs léiwer klore Wäin ausgeschott kréien, och wann dee riskéiert sauer eropzestoussen. Beispill ebe grad d'Pensiounen. Fir quasi all d'Politiker ee Sujet, op dee se am Léifsten net ugeschwat ginn. Et heescht dann dacks, dass 2012 eng Reform decidéiert gouf, dass een déi néideg Schrauwen huet fir drun ze dréien, wann et dann emol néideg gëtt. Dass deen Ament iergendwann eng Kéier kënnt ass gewëss. Bis dohinner ass et déi grouss Hoffnung, dass et weider boomt, 3% a méi Wirtschaftswuesstem d'Joer mat deementspriechend neien Aarbechtsplazen, wëll soe Leit, déi cotiséieren an d'Keess fëllen. D'Rentemauer wäert kommen.

Dat ass gewëss, och wa se nach e Stéck wäit fort ass. Hannert deem Zäitpolster ass et natierlech liicht, sech ze verstoppen. Mä ass dat wierklech Politik am Interesse vun de Leit, am Interesse vum Land.

Nach geet eise soziale System op, nach ...

D'Basis vum aktuelle System war, dass ee mat ëm déi 18 Joer schaffe geet a mat 60 respektiv 65 Joer an d'Pensioun dierf mat enger Liewenserwaardung vu bis zu 75 Joer.

Haut fänken déi Jonk mat an der Moyenne iwwer 21 Joer u mat schaffen a gi mat 60 Joer an d'Pensioun bei enger Liewenserwaardung vu ronn 85 Joer.

Do ass d'Rechnung séier gemaach. Dobäi kënnt dass e sëlleche Pensiounen an d'Ausland exportéiert wäerte ginn.

E radikale Cut ass den Ament nach net néideg, néideg wier awer, dass een d'Diskussioun lancéiert, elo wou nach Zäit ass. Déi aktuell Majoritéit péckt déi waarm Gromper net un. Vun der Oppositioun kënnt keen Alternativkonzept.

Well d'Politik net wëll oder kann, sollt ee vläicht een dem Wirtschafts-a Sozialrot d'Missioun ginn, un engem alternative Modell ze schaffen. Ee laangfristege Projet géif och dem ugeschloene Sozialdialog gutt zu Gesiicht stoen.