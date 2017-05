Lo wësse mer also, wien an der Gonscht vun de Wieler läit - op d'mannst déi 32 Politiker, déi via Politmonitor de Spigel virgehalen kruten. Déi mannst kënne sech vill vun deem Stil-Exercise kafen; besonnesch mat Parteifrënn wëll ee sech awer moossen ... De Chefredakter vu Radio Lëtzebuerg Roy Grotz huet sech dat Beléiftsheetsspill ugekuckt ...

...a war weider net erstaunt ze gesinn, datt an den Top Ten quasi näischt changéiert...virop mat 83% Zoustëmmung den Ausseminister Asselborn als Everybody's Darling, dann e Lach vun enger Dosen Punkten e weideren rouden, algedéngten Parteizaldot mam Chamberpresident an natierlech de Buergermeeschter vum ganze Grand-Duché, dee beléiften Xavier Bettel op der drëtter Plaz viru senger Mentorin Lydie Polfer, déi d'DP houfreg wëll nach emol zur Victoire an de Gemengewahlen féieren - mee opgepasst - da geschitt laang näischt méi bis een e bloe Minister fënnt, a mat 49% dann de Finanzminister Gramegna figuréiert, och um Wupp vun deem Ranking nees e Bloen mam Guy Arendt, deen 10 Punkten hänke léisst, fir op nëmmen 26% ze kommen.

Iwwerhaapt misste se all eng Schëpp bäileeën, well d'Politiker nawell noloossen an der Gonscht vun de Wieler: Minus 8 Punkten fir d'Carole Dieschbourg, d'Viviane Loschetter, de Marc Hansen de Laurent Zeimet, d'Françoise Hetto oder d'Martine Hansen, 7 Punkten Perte fir de Laurent Mosar, Minus 6 fir Fernand Etgen an souguer 13 Punkten léisst den David Wagner hänken.

Spigel, Spigel un der Mauer - wie stécht am meeschten beim Wieler ervir? Déi Fro ass also séier beäntwert, well d'Leit pragmatesch äntwerten an nëmmen dee gutt bewäerten, dee reell och Sympathie ausstraalt an kompetent a sengen Dossieren erschéngt - vläit kënne sech jo Asselborn, Di Bartolomeo a Bettel zesummendinn an hire Kollegen eng Image-Berodung ubidden. Dobäi ass et net, datt d'Leit d'politesch Gesiichter net géife kennen, well a bal kengem Land hunn d'Politiker esou eng grouss Notorietéit wéi hei, wou de Wupp nach ëmmer 69% ausmaachen, an déi fir den David Wagner sinn.

De Politmonitor weist also de Wee an dierft zur Orientéierung déngen, vun deenen, déi fir hir Faarwen bei den nächsten zwou Wahlen untrieden - wat d'Leit deen Ament da géife wielen, gi mer d'nächst Woch bei der Sonndesfro gewuer - op dee positiven Elan vun der aktueller Dräierkoalitioun et och bis an d'Sonndesfro packt - abee dat ass ze kucken.