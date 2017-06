Mister President,

Merci! Ech si mer bewosst, Dir gitt ëmmer an iwwerall vill geschleeft, dofir hei op dëser Plaz emol eng Kéier en opriichtege Thank You! Natierlech well Dir dem Paräisser Klima-Ofkommes de Stecker gezunn hutt. Dat ganzt Gejäiz, dat Äre Schrëtt ausgeléist huet, war jo och voll iwwerdriwwen, d'Klima huet sech zanterhier nämlech guer net verännert, et geet him also nach eemol esou gutt (oder schlecht) ewéi d'anert Mol. An Är Kënnegung ass ëmmerhi schonn e puer Deeg al. Och en US-President kann also net dekretéieren, wéi et dem Klima ze goen huet. Souguer dann net, wann eng Ambassadrice duerno kloerstellt, datt d'Klima dem President awer net egal ass.

Merci, Donald, awer och fir dës Kloerstellung. E gutt Klima ass nämlech scho wichteg – virun allem, wann een dacks tëscht DC a Florida pendelt … a bei Verhandlunge kann et och alt emol praktesch sinn.

E weidere Merci, Donald, dofir, datt s du e Politiker bass, dee säi Wuert hält. Wat s du vu Klimafuerschung a Klimaofkommessen häls, hues de jo well dacks genuch ganz diplomatesch duerchblécke gelooss. Dofir war däi Schrëtt elo just konsequent an all déi, déi sech soss ëmmer iwwer Politik-Flemmsegkeet bekloen, dierften elo den Hutt zéien: Esou kréien d'Leit endlech nees Vertrauen a Politik a Politiker.

Money makes the world go round!

Trotzdeem, wann et der eemol an de Sënn komme sollt, eppes aktiv fir d'Klima a fir den Naturschutz ze maachen, ech fäerten, da muss et iwwert d'Finanze goen: Dreck maachen, egal op um Buedem oder an der Loft, muss sanktionéiert ginn. Datt d'Leit, d'Firmen, d'Ekonomie virun allem reagéieren, wann et ëm Bores geet, ass jo gewosst – firwat fuere mer lues bei engem Radar, firwat gi mer schaffen? Ma wa jo ee weess, wéi grouss d'Motivatioun vun Dollar a Co ass, da jo awer du, Dagobert, pardon Donald.

D'Grenze vun der Demokratie

Am allerdankbarsten, Mister President, sinn ech Iech awer, datt s Dir eis hei op en Neits gewisen hutt, datt d'Demokratie Limitten huet – an op déi Grenze si mer elo leider gestouss. Et héiert een et net gären, ma et kann een et net dacks genuch soen: De Fait, datt eng Decisioun demokratesch (oder ondemkoratesch) legitiméiert ass, seet glat a guer näischt doriwwer aus, ob se och richteg ass. 2 an 2 gëtt ëmmer 4, och wann eng Majoritéit dat anescht gesäit. (Dir laacht, ma wat d'Equatioune méi komplex, wat d'Vuë méi ënnerschiddlech.) Déi demokratesch Legitimatioun ass, wann een esou wëll, en Nice-to-have, e Luxus … dee ee sech net ëmmer leeschte kann. Ups, kléngt e bësse geféierlech – Assad, Erdogan a Putin dierfte sécher zoustëmmen … also Sakgaass an Demi-Tour!

Ma och wa mer elo just net a Richtung Diktatur ofgebéit sinn, de Problem vun Demokratië bleift akut: Kann ee Majoritéite fannen, wann et drëm geet, eppes radikal nei ze denken oder déi eege Bequemlechkeet konkret ze beschneiden? Zum Beispill ewech vum Besëtzen hin zum Benotzen? Et ass och anno 2017 nach ëmmer méi einfach, einfach eng Strooss ze bauen wéi en allgemenge Wiessel an der Mobilitéit ze provozéieren. (Erënnert mech elo iergendwéi u Lëtzebuerg.) D'Mënschen denken eben ze vill a Wahlperioden … an d'Mënschheet ass kuerzsiichteg.

Mmmm, dem Klima hu mer lo domat awer nach ëmmer net gehollef. Do fält mer dann och just eng Saach an, déi mer maache kéinten: Mir huelen d'Wuert Demokratie beim Wuert an exerzéieren d'Muecht vum Vollek, mir maachen also einfach selwer eppes fir d'Klima – mir als Bierger, mir Bierger als Patronen a Salariéen, mir Patronen a Salariéen als Ekonomie.

An da kanns du, Donald, nach ëmmer maachen, wéi s du wëlls. Ma wa mer éierlech sinn: Souguer du kriss d'Klima eleng net vréckt, dofir brauchs de schonn eis Hëllef. A wa mer der déi net ginn, dann has de Pech. Da kanns du nach sou vill Dreck erlaben, wéi s de wëlls, wa keen es mat Trumpeten an d'Atmosphär bléist – domm gaang :-)

De Ball läit also bei eis, bei eis all. Dat dierf ee begréissen oder bedaueren, ma den Trump als Excuse, dat zielt net!

Thank you, Mister President.