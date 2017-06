Déi gutt Fra war an d'Wahle gezunn mam Ziel gestäerkt erauszekommen am Hibléck op d'Verhandlunge mat der EU iwwert de briteschen Austrëtt. De Schoss goung ferm no hanne lass. Fir d'zweete Kéier noenee schéissen d'Torries an den eegene Goal. 2016 den David Cammeron, deen de Referendum iwwer d'EU-Memberschaft organiséiert hat a verluer huet. E Joer drop d'Theresa May mat de virgezunnen Neiwahlen.Et war eng komplett onnéideg Wahl. Bei den Torries ginn d'Messer geschäerft, fir d'May ze stierzen. D'politesch Zukunft vun der Insel richt no politeschem Chaos.D'Theresa May wollt wéi e Margret Thatcher optrieden. Wat en Usproch fir eng Politikerin déi éischter duerch Zoufall, respektiv duerch e schlechte politesche Schachzuch vun hirem Virgänger Cameron Premierministesch gouf. Do virdru war si op der Säit vun deenen, déi géint de Brexit waren.Wéinst der politescher Onsécherheet zu London schéint et evident, dass d'Brexit-Negociatiounen net wéi geplangt den 19. Juni wäerten ufänken.Fest steet just, dass d'Verhandlunge bis d'Europawahlen 2019 ofgeschloss misste sinn. Sollt deen Timing net klappen, hätt een niewebäi déi witzeg Situatioun, dass d'Britten 2019 nach emol misste mat an d'Europawahlen. D'Brite ginn op alle Fall net gestäerkt an déi komplizéiert Gespréicher. Et kéint Richtung softe Brexit goen, mat Groussbritannien, dat zum Beispill an der Zollunioun bleift.D'Theresa May sot e Freiden de Moien, dass si eng nei Regierung wëll forméieren, trotz dem Verloscht vun der absoluter Majoritéit.D'Madame May geet am fréien Nomëtte bei d'Queen a freet, ob si eng nei Regierung dierf forméieren.D'nordiresch protestantesch Demokraten hu schonn emol de Fanger ausgestreckt, fir eng Koalitioun mat de Konservativen. Dat géif eng hauchdënn Majoritéit ginn. Och de Chef vun der Labourpartei Corbyn gëtt sech nach net geschloen a kënnt mam pathetesche Saz Verhandlungen am Numm vum Land wëllen ze féieren. D'Madame May geet op alle Fall an d'Geschichtsbicher an als Premierministesch, déi fir e Chaos gesuergt huet.