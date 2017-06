Ech souz virun kuerzem bei engem Iessen nieft engem Mann vun 87 Joer. De Mann huet mer aus sengem Liewen erzielt. Hie schafft vu moies bis Owes. Hie wuddert am Gaart an ass am Gaangen, en Haus ze renovéieren. Wann en Zäit huet, fiert hien leidenschaftlech gäre Vëlo. Op mech huet de Mann zefridde gewierkt.Do hunn ech mer nees geduecht. Wat maache meng an och méi jonk Generatiounen eigentlech falsch? Ech gesi vill onzefridde Gesiichter bei eis am Land an héieren vill Geklots. Gi mer ieren net eens mat deem Wuelstand, deen eis Grousselteren an eis Elteren fir eis erschafft hunn.Si mer iwwersiedegt?U wat kann dës gefillten Onzefriddenheet leien?Mer gehéieren - dat ass statistesch erwisen- zu de räichste Länner an Europa an op der Welt.Mer liewen zënter iwwert 70 Joer a Fridden a Fräiheet, bleiwe vu groussen Naturkatastrophen verschount. D'Kriminalitéit hei am Land hält sech a Grenzen.Am Fong misst dat schonns eleng e Grond sinn, fir zefridden ze sinn.Schaffen mer ze vill? Fir nach méi grouss, modern Haiser kënnen ze bauen, nach méi déck, deier Autoen ze fueren ? nach méi luxeriéis Vakanzen ze maachen?Ass den Drock op den Aarbechtsplazen ze grouss, sou dass vill Leit am Burnout landen ?Läit et un eisem Sozialwiesen? Alles kéint besser sinn. Mee eist Gesonds- a Pensiounswiesen gehéiert – objektiv gesinn- zu de performanste weltwäit. Hu mer net genuch Fräizäit? Oder huele mer eis der net genuch, well mer eis an der Hetzt no ëmmer méi selwer drop maachen ?Dann denken ech alt nees un de Mann vun 87 Joer. Seng fréi Jugend huet hien duerch de Krich verluer. Iwwer dës Zäit hätt hien sécher vill ze zielen gehat. Dozu si mer beim Iessen allerdéngs net komm. Hien huet misse goen, well hie wollt den Dag drop, nees a Form sinn, fir ze schaffen. Hie weess jiddefalls eppes mat senger Zäit unzefänken. An hien ass nach net hongreg. Hongreg no engem einfach zefriddenen Liewen.