Vläicht sot der iech: Wat kommen déi vun RTL ëmmer erëm mat där aler Bommeleeër a SREL-Geschicht. Dat ass esou verwurrelt- do versteet jo kee Mënsch méi eppes- déi Attentater sinn iwwer 30 Joer hier "mir wäerten souwisou ni gewuer ginn, wien dee Schëllegen ass", "dat intresséiert eigentlech iwwerhaapt kee méi . Dat si Gedanken, déi och mir duerchaus novollzéien kënnen. An awer: et geet hei ëm eng Geschicht, déi trotzdem a sech ee Riseskandal ass an déi nach virun 4 Joer zu virgezunne Wahlen gefouert huet. Dozou ee Commentaire vun eisem Chefredakter Guy Weber:

Dat Aktuellt un der Saach ass dat hei:

3 fréier Mataarbechter vum Geheimdéngscht riskéieren e Prozess, well se illegal Ecouttë gemaach hunn an CDe mat méiglecherweis brisantem Inhalt hunn. U sech eng spannend Kriminalgeschicht, déi awer och mat der Bommeleeër-Affaire zesummenhänkt ... an do gëtt et scho komplizéiert.

Ech huelen un. Et geet mer ewéi villen vun Iech. Mat Momenter hunn ech komplett den Iwwerbléck verluer.

Bommeleeër. Dat ass laang hier. Do waren Attentater an den 80er. Et koum zu engem Prozess. Deen ass ënnerbrach. Kee weess, ob a wéini et viru geet, ob et jee zu Uerteeler kënnt.

Ass dat net alles kale Kaffi?

Da soen ech mer. E Moment: et sinn awer ëmmerhin fréier Gendaarmen a Poliziste beschëllegt ginn. Et goufen zwee Spëtzefunktionäre vun der Police suspendéiert a fréier héich Police-Responsabel riskéieren ee Prozess. Wat d'Wourecht dohannert ass, wien d'Bommeleeër waren, wësse mer bis haut net an dee Skandal soll een einfach vergiessen?

An dann zu der Geheimdéngschtaffaire. Ëm wat geet et do schlussendlech?

Ëm e méiglecht Gespréich tëscht dem deemolege Premier Juncker an dem Grand Duc am Kontext Bommeleeër. Dat Gespréich ass - wéi et schéngt- op enger CD gelant, déi bis haut - no 10 Joer - keen entschlësselt huet. Eng Fro sief erlaabt: gi mer net fir domm verkaf? Vu wiem a firwat?

Sécher ass. D'Geheimdéngschtaffaire hat politesch Konsequenzen, ier se méiglecherweis juristescher kritt. Am Hierscht 2013 ass d'CSV-LSAP-Regierung dowéinst auserneegebrach. Et koum zu virgezunne Wahlen mat deem bekannte Resultat.

Fazit: "Attentater an den 80er. Illegal Ecoutten a cryptéiert CDen. Klengt alles no Krimi. Vill Leit soen: déi Geschicht hänkt eis zum Hals eraus, do kënnt jo souwisou ni eppes dobäi eraus.



Ech sinn der Meenung: Mir als Press hunn trotzdeem d'Verantwortung dës Faiten, déi d'Land a senge Fundamenter duerchgerëselt huet, ëmmer nees z'iwwerpréiwen an iech se net virzenthalen.