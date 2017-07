D'Schoul: Wat méi haart, wat besser: Annick Goerens



"Dat excellent Resultat aus dem Enseignement Secondaire géing eng Kéier méi weisen, dass eise Schoulsystem et fäerdeg bréngt, dass sech Jonker op engem ganz héijen Niveau qualifizéieren an domat gutt virbereet sinn op e Studium.“ Sou steet et am Communiqué vum Educatiounsministère, dee sech wuel gäre selwer op d'Schëller klappt. Do hu mer gutt geschafft, mir kréien ëmmer méi Leit op d'Uni.Wann een awer eng Kéier bëssen hannert dat Spill kuckt a mat Proffen an Direktiounsmemberen uechter verschidde Lycéeë schwätzt, da kritt een e ganzt anert Bild. Zanter Joren, an dat net just ënnert engem Claude Meisch, geet den Niveau kontinuéierlech erof. D'Exame si manner exigent, d'Proffen och eegenen Aussoen no, dacks manner kriddeleg a manner streng.Donieft huet de Claude Meisch dëst Joer eng Reform vum 1eres-Examen op de Wee bruecht, doran heescht et: et wéilt een d'Exame méi iwwersiichtlech maachen, heescht och méi einfach. Amplaz jee no Branche tëscht 7 an 10 schrëftlechen Exame mussen ze schreiwen, an dräi Oral-Epreuvë mussen ze maachen, wäert e 1eres Schüler vun dësem Hierscht un just nach 6 schrëftlech Examen an 2 Oralle musse maachen. Dat ass awer, a mengen Aen, een zweeschneidegt Schwäert. Et soll engersäits méi einfach ginn, fir dass d'Schüler eng besser Moyenne an domat besseren Zougang op d'Unie kréien. Anerersäits ass de Problem dobäi awer, dass eng Ännerung beim 1eres Examen de Problem op den Unien net léist. Wann ëmmer méi Schüler ee gudden Ofschloss kréien, da fannen d'Unien een anere System, fir d'Leit ze filteren, ganz nom Motto „Hat jeder Abi, hat keiner Abi“.Een anert Argument ass, dass een den Schüler mat manner Examen den Drock fort hëlt, ma och dat ass awer eng gutt Virbereedung, e ganz gudden Training, fir dem vill méi héijen Drock op den Unie Meeschter ze ginn. Jore laang hat ee mat dem 1eres Examen eng gutt Virbereedung op d'Uni oder Héichschoul, mëttlerweil, not so much. Donieft kéint de Lëtzebuerger Schüler duerno e wichtegt Fach feelen, wat se duerno awer nach op der Uni gebrauch hätten.Iwwer d'Joren ass d'Schoul also op ville Plaze méi einfach, souguer ze einfach ginn. E Grond dofir war och, fir dem massive Schoul-Ofbriechen entgéintzewierken. Ma wierklech gehollef huet dat net. Am Schouljoer 14/15 louch den décrochage scolaire bei Ronn 14 Prozent. Virun 12 Joer louch den Taux bei 15 Prozent. Saache méi einfach maachen, kann heiansdo hëllefen, awer net an der Schoul. Do ass et nämlech a mengen Ae wei beim Sport. E Match léisst sech just gewannen, wann ee gutt virbereet ass. An do ass den Training kruzial. Wat méi haart, wat besser.