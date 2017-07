Da kommen mer der Wourecht elo awer nach méi no: Mille, Schneider a Kemmer musse sech also wéinst illegalen Ecouten op den onduerchsiichtegen Technik- an IT-Expert Loris Mariotto viru Geriicht veräntweren. Dëst war e weidert Puzzle-Stéck an der SREL-Affaire iwwert déi d'Regierung Juncker 2013 gefall war an huet missten demissionéieren. Nees war et d'Press, déi elo d'Piècen huet misste public maachen. De Chefredakter Roy Grotz.

Fir domat der Wourecht en Déngscht ze leeschten, an Iech, eise Nolauschterer an Tëleespectateuren e ganzt Bild vun deem ze vermëttelen, wat hannert der SREL-Affaire stécht. Duerfir hu mer eis och no laangem Iwwerleeën an juristescher Berodung decidéiert d'Auditiounen an d'Ëffentlechkeet ze bréngen - dobäi woussten - a wëssen mir et elo schwaarz op wäiss vum Parquet- , datt mer, wéi et haut heescht : il est rappelé que pendant toute la procédure d’instruction, les différents éléments du dossier sont couverts par le secret. La violation de ce secret ainsi que le recel d’informations obtenues suite à une telle violation sont pénalement punissables.

Um penale Volet ass et also strofbar, datt d'Press - an eisem Fall eis Journalisten, déi zanter Joren um Dossier schaffen - hir grondeegen Aarbecht mécht. D'Auditiouns-Piècen, déi mer hunn, sinn déi echt a mir hunn eis dru gemaach, dës Dokumenter esou ze verschaffen, datt se der ganzer Affaire gerecht ginn, déi jo eng komplizéiert ass. Bei eis konnt ee sech e Bild maachen, wien hei iwwert wien wat sot, wien Amnesien op eemol hat, wou gemauschelt gouf a wien wat vu wiem wollt gewuer ginn. Ecouten, eng Rees op Bangkok, e Premier, dee scho besser Amenter hat an hyper-zeléiert Agenten, déi hir eegen Agenda ofgeschaaft hunn. All dat wollte mer Iech net virenthalen - haut kréie mer gesot, dat wier "punissable" - sief et - aus Luxleaks an aneren Panama-Dossiere schéngt näischt geléiert ginn ze sinn. Et gouf mat Suergfalt enquêtéiert, eise secret professionnel an d'Confidentialitéit bleiwen intakt - an esou fuere mer och weider an eiser Aarbecht a wäerten eis de Mikro net verbidde loossen. Suivi also e Freideg de Moien.