Tëscheruff FLVB / Reportage Marc Burelbach



... nodeems an de leschte Méint souwuel den Trainerstaff vun der Dammennationalequipe ewéi och den techneschen Direkter hire Kontrakt gekënnegt kruten. Eng Fro déi och eise Volleyballexpert Marc Burelbach a sengen Iwwerleeunge beschäftegt.Méi nach ewéi d'Fro ronderëm d'Persounen Detlev Schönberg, Massimo Tarantini a Burkhard Disch beschäftegt mech d'Aart a Weis, wéi déi jeeweileg Decisioune geholl respektiv kommunizéiert goufen.Datt et heiansdo gutt ass Leit ze ersetzen steet net zur Diskussioun. Et gehéiert zum Alldag am Sport, datt Traineren an och sportlech oder technesch Direktere ginn oder gaange ginn an duerch Anerer ersat ginn.D'Situatioun bei der FLVB ass dann awer e bëssi droleg. Den Dammennationaltrainer a säi Staf kruten den 30. Mäerz d'Decisioun matgedeelt, datt d'Zesummenaarbecht mat der FLVB nom 25. Juni net méi weidergefouert géif ginn. Réischt de 9. Juni, no de Spiller vun de klenge Länner an also méi ewéi 2 Méint duerno, gouf dëst vun der FLVB offiziell matgedeelt – dont acte.De 4. Juli du krut den techneschen Direkter gesot säi Kontrakt géif opgeléist ginn. Och dës Decisioun gouf réischt spéit vun de Responsable vun der Volleyballfederatioun matgedeelt, awer réischt nodeems RTL d'Informatioun an Ëmlaf bruecht hat. Et gouf „Stillschweigen“ ofgemaach bis d'Detailer gekläert wieren – sinn déi nach ëmmer net gekläert?D'Reunioun vum 4. Juli gouf scho viru Nationalfeierdag also virun der Finall an der Divisioun vun de kleng Länner an och virun der FLVB - Generalversammlung de 27. Juni fixéiert. Genuch Zäit also, déi néideg Paperasse fäerdeg ze maachen. Genuch Zäit gouf et och – zënter dem 30. Mäerz – sech op d'Sich no engem neien Nationaltrainer fir d'Dammen ze maachen. D'Fro stellt sech op déi sëllechen Hären an Dammekompetitioune genotzt goufen, fir Kontakter an deem Sënn ze knäppen? Wahrscheinlech net.RTL-Informatiounen no war an der nämmlechter Woch vum Meeting mam Burkhard Disch och eng Reunioun mat der Dammennationalequipe – ouni Burkhard Disch. Hei goufen der Equipe zwee Kandidaten aus der Lëtzebuerger Volleyballzeen als Trainer proposéiert – dës goufen awer um Enn net zréckbehalen.Mëttlerweil ass also de fréiere Stroossener Härentrainer Hermann Jenne am Gespréich fir d'Dammen ze iwwerhuelen – op Honorarbasis wéi et heescht. Richteg! Bezuelt gëtt op d'Stonn oder op den Training. Pardon?E professionellt Konzept gesäit anescht aus. Gëtt et iwwerhaapt nach e Konzept? Dem techneschem Direkter sortant seng Visioun war bei ville Sportjournaliste bekannt a gläicht där vu villen anere Federatiounen. Méi Professionalitéit am administrative Beräich fir esou där positiver sportlecher Entwécklung Rechnung ze droen a weider ze ënnerstëtzen.Am Pressecommuniqué vum leschte Samschdeg heescht et et géifen „unüberwindbare Meinungsverschiedenheiten über die Auffassung zur Weiterentwicklung des Verbandes“. Wann also d'Visioun vu méi Professionaliséierung net déi ass vun der Volleyballfederatioun, wéi ass se dann?De sportleche Niveau vum Lëtzebuerger Volleyball huet sech an de leschte Jore kontinuéierlech verbessert. Et wier Schued wann där Dynamik géing d'Loft ausgoen.E sëlleche Froe bleiwen de Moment onbeäntwert:• Firwat war de Meeting mam Techneschen Direkter no der Generalversammlung?• Firwat dauert et esoulaang fir Detailer zu enger längst decidéierter Kënnegung ze klären?• Wien ass no der Kënnegung iwwerhaapt zoustänneg fir e neien Dammentrainer ze sichen?• Wéi kann en techneschen Direkter iwwerhaapt nach fir e Verband schaffen, wou et grave Meenungsdifferenze ginn?• Gëtt et vläicht e finanzielle Problem bei der FLVB, datt fest Kontrakter mat Freelance Kontrakter sollen ersat ginn?• Wien gëtt de neien techneschen Direkter a virun Allem wouran Ënnerscheede sech deem seng Virstellungen zur Weiderentwécklung vum Volleyball zu Lëtzebuerg vis-à-vis vun deene vum Burkhard Disch?Ze hoffen ass, datt entgéint den aktuell bekannten Informatiounen, déi Responsabel vun der Volleyballfederatioun e Plang hunn wéi et soll weidergoen an datt déi nei Leit, wann se da bis do sinn, d'Fachkompetenz an d'Motivatioun hunn de Volleyball an de Beachvolleyball zu Lëtzebuerg nohalteg weiderzebréngen.A wéi et da bei der FLVB weider geet, wäerten dann déi nächst Wochen a Méint weisen.