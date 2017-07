Ech sinn an de leschten 3 Wochen dacks gefrot ginn, wéi ech den Tour da géif fannen. An dacks waren d’Leit bëssen enttäuscht, dass ech hinnen net déi Äntwert ginn hunn déi si sech erwaart hunn. Ech hunn den Tour nämlech immens fonnt. Sécherlech déi 200 Kilometer laang Sprint-Etapp rappe kee vum Hocker. Mech och net. Ech war a wäert och ni e groussen Enthusiast vum Zäitfuere ginn.

Mee soss hat deen Tour hei alles wat ee sech als Vëlos-Fervent erhofft. Et goufe Borduren provozéiert, Echappéeën hunn et bis op d’Arrivéeë gepackt, den Tour ass duerch Lëtzebuerg an iwwer déi 5 Biergmassiver a Frankräich gefuer, et huet een nei Koppen a Bierger kenne geléiert an d’Spannung war bis den zweetleschten Dag assuréiert.



29 Sekonnen hunn déi 3 éischt am Klassement just virum leschte Contre la Montre getrennt. Wat wëll ee méi?



Ech hat iergendwéi awer d’Gefill wéi wann dat verschidde Leit net duergaange wier. Et huet mir geschéngt wéi wann der och vum Chris Froome enttäuscht gewiescht wieren.



Dee Mann dee bei sengen 3 Victoire virdrun alles a Grond a Buedem gefuer ass, huet elo musse bis den zweetleschten Dag waarden, fir sech sécher ze sinn ee weideren Tour kënnen a säi Palmarès anzeschreiwen.



Et huet mir awer och geschéngt wéi wann dat dacks d’Leit waren déi de Chris Froome an der Vergaangenheet kritiséiert hunn, well hie ganz einfach, wéi de Fransous seet "au-dessus du lot" war.



Apropos Fransousen. Ech hu mech dru regaléiert wéi offensiv déi jonk Garde dësen Tour gefuer ass a wéi déi al Baroudeuren, wéi Thomas Vöckler oder Sylvain Chavanel nach ëmmer Freed drun haten d’Aventure vun enger Echappée anzegoen.



Chapeau meng franséisch Frënn!



Wat mech awer schockéiert a rose gemaach huet, si verschidde soi-disant Supporteren déi Säit am Hexagon. Firwat hu dir de Chris Froome ausgepaff? Gëtt et iergend ee Grond do derfir?



Wann dir mat him rose sidd, dass hien als Gewënner vun ärem nationalen Tour keng Etapp gewonnen huet, verstinn ech dat, ouni äert auspäifen awer an iergend enger Aart a Weis gutt ze fannen.



All anert Argument fir äert behuele loossen ech net gëllen.



An deem Sënn….Vive le Tour….