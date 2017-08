Dieselskandal (04.08.2017) E Commentaire vum Guy Weber

Ech weess net, wei et iech geet. Ech ginn net gäre veräppelt. Ech hunn zënter 35 Joer de Führerschäin, hat an där Zäit 4 Autoen, dovunner 3 Dieselgefierer. Ech hunn eng an der selwechter däitscher Mark, déi den Ament am Fokus steet, vertraut a war och bis elo ganz zefridde mat mengem Choix.

Elo weess ech net méi, wat ech soll maachen.

Ech well d’Ëmwelt net verknaschten.

Mä ech verstinn d’Autosconstructeuren och net ganz. Soll oder muss ech op en Elektroauto ëmklammen?

En Elektroauto mat Batterien dran, déi a China produzéiert ginn.

Engem Elektroauto, wou Materialien an de Batterie verschafft ginn, déi ënnert zweiwelhafte Konditiounen an Afrika aus dem Buedem geholl ginn.

Engem Elektroauto, dee - loosse mer éierlech sinn - laangfristeg sécher net nëmme mat Stroum aus erneierbaren Energien, mä zum gréissten Deel dierft mat Stroum aus Kuelen- oder Atomkraaftwierker gespeist ginn.

Engem Elektroauto, deen haut nach deier ass an och nach net ganz vill Autonomie huet.

Ech maachen mer keng Illusiounen. D’Autosconstructeuren bestëmmen, wéi mer an Zukunft mobil wäerte sinn. Se hunn eis an der Hand. A soe sech. D’Konsumente kafen dach weider eis Produkter. Well en Auto ass a bleift e Statussymbol, virun allem zu Lëtzebuerg.

Vill Marken hunn aus wéi enge Grënn och ëmmer an de leschte Jore gefuddelt. Mä ewéi e gesäit, ass dat zimlech egal. Well bestrof ginn se net, ausser an Amerika.

Ech mengen, ech fueren an Zukunft méi mam Vëlo, da schueden ech der Ëmwelt alt manner. An de Constructeuren dierft et egal sinn. Well wann een - ewéi ech - nëmmen all 10 Joer den Auto wiesselt, zielt ee souwisou net zu den typeschen Clienten.