De Felix Braz huet et betount an de Journalisten et presentéiert wéi eng extra Kamell, wéi eng liberal Kamell, nämlech dëst: op Gronn vun de bestehende Reglementer op kommunalem Plang wier nach ni e Protokoll geschriwwe ginn, net géint eng Fra mat Burka a Niqab a net géint e jonke Borscht mat Cagoule oder mat Integralhelm. Ee Commentaire vum Nico Graf.

Wëll soen: mir liewen hei am Land ganz gutt zesummen a jiddwereen mécht à sa façon. Et à sa religion.

An domat ass een dann, zack, op de Punkten ëm déi et hei wierklech geet. Extremistesch, islamistesch Männer, déi hir Frae ënnerdrécken, solle getraff ginn. Getraff gëtt awer de Kierper, d'Perséinlechkeet, vun deenen, déi a Burka a Niqab dra stiechen oder se aus Iwwerzeegung droen. An et geet drëms, dat Friemt aus dem Stroossebild eraus ze kréien. Lëtzebuerg de Lëtzebuerger. Dat wollt déi butzeg honorabel Partei, dat wollt d'CSV, dat wollten eenzeler aus der LSAP. Et ass d'Mega-Koalitioun tëschent islamisteschen Terroristen an hire schäerfste Géigner. Zesumme suergen se derfir, datt e Stéck Liberalitéit an Toleranz verschwannen.

An d'Oppositioun, déi wëll mat dësem Dossier natierlech och d'Regierung viru sech hier dreiwen. Op déi supposéiert niddregst rassistesch Reflexer opbauen, dat muss wuel sinn, an der Oppositioun. A wann een dann an der LSAP och nach Alliéierter fënnt, wann ee sech selwer als Feminist – deen ee soss awer net esou ass, gell – geréieren kann – jo, da muss een einfach op dee Wee goen an d'Koalitioun mam Rank duerch d'Nues duerch den Dreck féieren.





Commentaire vum Nico Graf iwwer dat nationaalt Burka-Gesetz



Déi Koalitioun ass bauzeg genuch, dat mat sech maachen ze loossen. Ceci dit, maachen se et awer op eng Manéier, déi de Burka-Géigner net gefale kann. Well Burka a Niqab däerfe weider en public ënnerwee sinn, a geschlossen ëffentleche Raim éischter net, mä soss gëtt et keng Restriktiounen.

De Felix Braz war schlau genuch, um Méindeg ganz vill iwwer Stroossbuerg a Reliounsfräiheet an iwwer Legiferéieren an iwwer Kommunalreglementer ze schwätzen a vill manner doriwwer, datt d'Koalitioun hei e bëssi liberal bleiwe wëll. Se mécht nëmme, wéi wann se eppes géint Burka a Cagoule maache géif. Dat ass verlugen, wéineg couragéiert a schwéier vum Koalitiounsfridden diktéiert.

Et bleift: e Gesetz géint 15 Fraen, vun deene nach keng negativ opgefall ass, vun deene nach keng en duerchaus méigleche Protokoll krut, esou e Gesetz ass iwwerflësseg.

Datt d'Oppositioun kregéilt, ass dat Bescht un dësem projet de loi. Well wéinstens si hiert Gesiicht däitlech weist. O, kee schéint. Huet da keen eng Burka fir déi Leit.



ARTIKEL: Nationaalt Burka-Gesetz