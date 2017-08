Wéi ech mir dës Lescht de Wunnengsmaart bëssi ugekuckt hunn, sinn ech op zwou interessant Annonce gestouss. Dubai, 66m2, 240.000 Euro. Direkt ënnen drënner: Lëtzebuerg Stad, 29m2, 290.000 Euro. Ech wousst net ob ech laachen oder kräische sollt. Grad Dubai, d’Stad déi fir Luxus, Protz a Glamour steet, ass souguer méi bëlleg wéi Lëtzebuerg, wou ee scho fir e klenge Studio seng zweet Nier verkafe muss. Wuelwëssend, dass ee Lëtzebuerg an Dubai net sou pauschal matenee vergläiche kann, huet déi Ironie mech an deem Moment bal vum Stull geheit.Dobäi ass de Wunnengsproblem kee Neien zu Lëtzebuerg. Mä sou lues freet ee sech, wéi laang et esou nach weidergoe kann. Wat muss geschéien, dass d’Präisser endlech erofginn? An ech gesinn ëmmer méi Leit, déi sech doriwwer opreegen a sech déi selwecht Froe stellen. “Sou funktionéiert de Marché eben, Offer an Demande”, wäerte Verschiddener lo soen. Mä déi Gläichung schléisst awer de gréissten Deel vun der Populatioun aus. Wéi een normale Bierger ka sech eng Wunneng an der Stad fir eng Millioun Euro leeschten? U wie riicht sech déi Offer dann? Déi puer Sozialwunnengen, déi um Kierchbierg gebaut ginn, sinn zwar e Schratt an déi richteg Richtung, wäerten um Problem awer net vill änneren. Virun allem well et jo net nëmme Leit an enger finanziell prekärer Situatioun sinn, déi sech keng eege Wunneng méi leeschte kënnen.Och an der Politik ass den Immobiliemarché en “Dauerbrenner”. Iwwert de Problem an eventuell Léisunge gouf scho vill geschwat. Just schwätze geet awer net duer. Et muss och eppes geschéien. Iwwer 10.000 Haiser a Wunnenge stinn eidel a 540 Hektar Bauland waarden drop bebaut ze ginn. D’Potential fir Ännerungen an eventuell Besserungen ass also do.Bei de Gemengewahle vum 8. Oktober wäert de Wunnraum op alle Fall eent vun de wichtegsten Theme sinn. D’Parteie schéngen sech all eens ze sinn, dass mir méi bezuelbare Wunnraum brauchen. Wäert sech ieren no de Wahlen endlech eppes doen? Waarde mer mol of.A mengen Aen ass déi batter Realitéit awer dës: Soulaang et nach ëmmer Leit ginn, déi bereet sinn eng Fortune fir eng Wunneng op den Dësch ze leeën, wäert sech wahrscheinlech näischt un der Situatioun änneren. Dofir wëll ech Iech eppes mat op de Wee ginn: Lieft gesond a passt op Är Organer op – vläicht braucht Dir se enges Daags fir eng Wunneng ze finanzéieren!http://observatoire.liser.lu/