Reportage "Ediff": De Guy Weber kommentéiert (29.09.2017) De Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg geet op Reaktiounen an, déi et no engem Télésreportage vum Donneschdeg den Owend gouf ... eng speziell Schoulrentrée!

Esou Sätz interpelléiere mech.A wéi ech de Moie schaffe komm sinn, ginn ech gewuer, dass den Erzéiungsminister sech och bei de Kollege vum Radio schonns iwwert de Reportage opgereegt hätt.Um 11.33 Auer de Moie gëtt e Communiqué vum staatlechen Informatiounsservice SIP erausgeschéckt, fir och nach schrëftlech kloerzestellen, dass eise Reportage net fondéiert wär.De ganze Moie versichen ech, am Secteur nozefroen, ob den Tweet vum Claude Meisch an de Communiqué fondéiert sinn.Ech héieren aus dem Secteur nëmme Wierder ewéi "Gewulls","Chaos","Onsécherheet".Da froen ech mech: Wou ass elo d'Fake News am ganzen Duercherneen.Ronn 170 vun de ronn 700 Mann Personal aus der Education différenciée maache sech Suergen. Si fäerten ëm hir Aarbechtskonditiounen.Eng erfueren Educatrice graduée huet op der Tëlee eng Angscht ausgedréckt, datt Personal aus der Ediff ofgezu sollt ginn a Lächer misst stoppen.Ech hu verstanen, dass vum Ministère Efforte gemaach ginn, fir déi vum Secteur "als chaotesch" beschriwwe Situatioun an de Grëff ze kréien. Dat ass luewenswäert. Mä um Terrain ramouert et weider. Dat ass keng "Fake News".Ech hoffe just, dass an dësem präzise Fall den Tweet an de Communiqué keen Oflenkungsmanöver sinn, fir eis de Ball vun enger - loosse mer soen - "spezieller Schoulrentrée" zouzespillen.