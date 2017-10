Wéinst menger, de Wieler ass also, dat mat force Sondagë muss elucidéiert ginn. An da gëtt et Prognosen an Explikatiounen. Wat awer glaskloer ze si schéngt, dat ass dealso deen no de Wahlen. An dat geet par déclaration. An zwar, Beispill vu virgëscht, dewier, soe se bei der DP, datt déi Liberal elo an der Stad mat der CSV koaléiere missten. Well, siehe oben, dehätt déi CSV gestäerkt.Mä, wann Der erlaabt, kucke mer emol méi genee op deeWell deen huet villes gestiicht an der Stad. Virop, d'accord, huet hien déi Stater CSV-Leit – firwat och ëmmer – vu 19% op iwwer 25% gehuewen. An dehuet gesot, datt zwou liberal Damme beschtgewielte Perséinlechkeete sinn. Obschonns deeselwechteder DP e puer Prozent an ee Sëtz ewechhëlt. Iwwerdeems dedem grénge Koalitiounspartner eng Bonne note gëtt. Dedee wëll also zimlech vill zimlech duercherneen; wann ee genee dohinner kuckt, da mierkt een, datt e verkuebelt ass, en hannerléisst e krommt Gefill, dat net däerf sinn an duerfir gëtt da riicht gebéit, mam Text, dewier op eng blo-schwaarz-Koalitioun aus. A mir léieren: deass dat, wat Politiker no de Wahle maache wëllen, egal wat an de Wahlkabinne geschitt ass. An duerfir kënnen Déi Gréng mat hirem klenge Succès struewelen esouvill se wëllen, si sinn eraus aus dem Stater Spill.

Déi 2 relativ Grouss, also déi Blo an – nujee – déi Schrumpf-Rout, déi hunn decidéiert, datt déi nächst Chamberwahlen seriö musse preparéiert ginn. An duerfir gëtt sech elo begannt, sech mat dem putativen Vainqueur, der CSV, emol schonns probeweise an d'Bett ze leeën. Eben, zum Beispill, an der Stad. Oder et schéckt een nach just Kussi-Kussi an Direktioun CSV, wéi de Claude Hagen gëscht an eiser Parteien-Table-ronde. Déi nächst Méint verspriechen an deem Sënn. D'CSV ka sech vu Liebhaber an hirem Lotterbett net retten an ëmmer läit deen nächsten Möchtegern-Amant ënner dem Bett. Dat provozéiert Jalousien an de Programm ass dësen: ëmmer méi Buttek an der Koalitioun, ëmmer méi schéi Geblimmels a schéin Aen fir d'CSV. Wou sech entretemps awer och jiddweree fir ministrabel hält.

Mat Politik huet dat alles net méi vill ze dinn, et ass nach just e Muecht-Spill. Well réng politesch si jo e puer Constaten ze maachen. Ugefaang mat deem, datt der LSAP hir elektoral Basis ewechgebrach ass. Wann d'Aarbechter Auslänner a Frontalierë sinn, jo wien soll da nach d'Arbëterpartei wielen? Anere Problem: wann an der Stad 6 vun 10 Leit Auslänner sinn, wie representéiert de Chef oder d' Cheffin um Knuedler dann nach? A wann d' Problemer vu Stad a Land de Logement an de Verkéier sinn, a wann op déi Froen keng Partei eng faisable oder och nëmmen eng credibel Äntwert huet, wat bedeit dat à la Longue?

Eis gréisser Parteie vu Gréng bis Schwaarz sinn elo all am Kär biergerlech Parteien, Ënnerscheeder si nach just butzeg Nuancen. An owes no de Wahlen gëtt nëmmen nach iwwer Nimm a Prozenter a Sëtz geschwat an no Fakten an Upakes gëtt net méi gefrot. An dat ass an der Rei, well d'Wahlresultat ass d' Resultat vun engem Bäumchen-wechsel-dich-Spill ouni Contenu an ouni Fong. Am Hannergrond gëtt et nach pue Rosereien.

An iergendwinni flitt eis dat iwwregens ëm d'Oueren.

En attendant muss de Mobilé a Bewegung bleiwen. An duerfir brauch een eng Geschicht, déi Changementer legitiméiert. Duerfir ass de Wielerwëllen erfonnt ginn, eng Etiquette, déi verstoppt, datt näischt derhannert ass.