De Commentaire vum Dany Rasqué



Eigentlech huet e jo Recht, den Inneminister Dan Kersch. Dat wat zu Schëtter geplangt war, eng 4er-Koalitioun ouni d'DP, déi e Sonndeg stäerkste Partei ginn ass, dat ass net déi richteg Manéier, fir d'Vertraue vum Bierger an d'Politik ze stäerken, dee kënnt sech den Ament a verschiddene Gemengen nawell richteg veräppelt vir.

An Tëschenzäit ass jo bekannt, datt aus deem 4er-Gespan näischt gëtt, mä eleng, datt iwwer esou eppes nogeduecht gouf, mécht d'Politik net onbedéngt méi credibel, och wann d'Schëtter CSV elo och nach zur Zäit d'Handbrems gezunn huet.Zu deem Ament, wou ech dës Zeile schreiwen, geet zu Schëtter awer nach ëmmer vun enger 3er-Koalitioun riets … an do stéiere virun allem d'Sozialisten.Wann ee bei Wahlen zwee vu sengen dräi Sëtz verléiert, da kéint ee jo vum selwen op d'Iddi kommen, datt een net méi an eng Majoritéit gehéiert...datt ee vläicht besser géif an der Oppositioun driwwer nodenken, wat de Wieler engem wollt soen a wat ee kéint besser maachen.Et ass eigentlech d'Zeeche vun enger gewëssen Arroganz, fir no esou engem Score nach ëmmer wëllen an der éischter Equipe matzespillen.Mä dat ass net just eng Fähegkeet, déi d'Sozialiste vu Schëtter exzellent beherrschen, et ginn nawell méi där Beispiller uechter d'Land, wou Politiker probéieren hir "Gier" op Muecht mam Wëlle vum Wieler ze justifiéieren.Den Inneminister Dan Kersch wëll, wéi en op Facebook geschriwwen huet, elo mat engem Gesetz géint Magouillen ewéi zu Schëtter virgoen. Allerdéngs ass de Minister Kersch och Member an enger Regierung, déi massiv virgehäit krut de Wëlle vum Wieler mat Féiss gerannt ze hunn. Zu Recht oder net, sief mol dohigestallt...Tatsaach ass, datt vill Wieler der Meenung waren, datt hire Wëllen net respektéiert gouf. Och an der Blo-Rout-Grénger nationaler Koalitioun schéngt ee sech net eens ze sinn, wat ee vun - soe mer mol - méi alternative Koalitiounen an dem Wielerwëllen ze halen huet, respektiv wéi een e richteg deit.Während de roude Minister Kersch vu Magouillë schwätzt, ënnersträicht déi liberal Ministesch Cahen, datt eng Majoritéit eng Majoritéit ass.Den Dan Kersch huet elo an Tëschenzäit, nach betount, datt een eréischt iwwert déi ganz Saach wëll schwätzen, wann d'Gemidder sech erëm berouegt hunn. Domadder dierft seng Propos dann och scho ganz déif an den Tirang verschwonne sinn, well et kann een drun zweiwelen, datt déi Gemidder sech bannent den nächsten 12 Méint, also virun de Chamberwahlen nach emol berouegen. Ech géing éischter behaapten, d'Nervositéit gëtt vu Mount zu Mount méi grouss.Virun allem sinn ech awer drop gespaant, ob verschidde Parteien an engem Joer nach ëmmer der Meenung sinn, datt eng Majoritéit eng Majoritéit ass.Wëll am Kloertext heeschen, ech géif gär d'Reaktioun vun där enger oder anerer Partei gesinn, wann d'CSV zum Beispill eng Koalitioun mat der ADR géif maachen...mä nujee, et muss ee jo net elo schonn den Däiwel un d'Mauer schmieren, entschëllegt: molen. Mole wollt ech soen.