"Wähler, habe Mut, dich deiner eigenen Wahlpflicht zu bedienen!" - Op där enger Säit kann den Afloss vun engem Wieler ganz grouss sinn, op där anerer Säit dee vun engem Éischtgewielte ganz butzeg, fënnt den Auteur bei senger Analys vum Wee an de Schäfferot.

D'Equipe "Zesumme fir Leideleng".

D'"Equipe vun der Buergermeeschtesch"

Wormer Buergermeeschteren in spe: Max Hengel a Mathis Ast (riets)

"Jiddereen zielt" hat d'CSV viru Joren eemol zu hirem Wahlslogan gemaach - an domat ipso facto alle Kabarettisten, Satiriker a Lakoniker eng gutt Pass gespillt ...Ma déi Chrëscht-Sozial wollten natierlech net soen, datt jiddereen am Gaangen wier ze zielen à la 1, 2, 3 ... ma datt et op all Stëmm ukéim.Och wann d'Partei dat aus ureegenstem Interesse deklaméiert an hire Message sech virun allem un hir (potenziell) Clientèle adresséiert huet, esou war dach eng Wourecht dran, déi bei de Gemengewahle vum leschte Sonndeg massiv confirméiert gouf:Huele mer just emol d'Beispill vu Leideleng, wou - wéi et ausgesäit - zwou Stëmmen doriwwer entscheeden, wéi de Schäfferot ausgesäit oder souguer wie Buergermeeschter gëtt respektiv Buergermeeschtesch bleift.Leideleng gehéiert nämlech och zu deene Majorzgemengen, déi am Fong scho wéi eng Proporzgemeng funktionéieren - well sech do Equippen opgesat hunn. Zwou fir genee ze sinn, plus een onofhängege Kandidat.Där Gemenge goufen et jett - Lëntgen, Reisduerf, Wormer ... fir just si ze nennen - an et hat een d'Impressioun, wéi wann et ëmmer méi esou Majorzgemenge mat Proporzallüre géif ginn - a maache mer eis näischt vir, am Fong ass esou eng Entwécklung bal zwangsleefeg, quasi inevitabel, egal, wéi haart negligéiert Éischtgewielter duerno bierelen: Wat wëll een als Buergermeeschter bewierken, wann ee keng Majoritéit huet, déi engem de Réck stäipt? De Wielervott verkënnt an esou Fäll zu engem Libes- oder Vertrauensbeweis, deen zwar sympathesch ass, awer ouni weideren Notzen. Een Éischtgewielten huet ouni Alliéiert, spréch Majoritéit, einfach näischt ze radetten - da kann een am Fong och ganz op ee verzichten.Natierlech kann een als idealisteschen, agefleeschten Demokrat d'Panz wéi kréien, wann Éischtgewielter (cf. Fluessweiler a vill aner Plazen) lénks leie gelooss ginn, ma dat ass nun emol d'Kraaft vun der Realpolitik respektiv "die Macht des Faktischen".Ville Wieler a Kandidaten déit an deem Zesummenhang e klenge Rappell vum Civiquescours gutt: Mir liewen an enger representativer Demokratie, mir wiele Vertrieder an déi sollen da stellvertriedend fir eis (a) Poste verdeelen a (b) Decisiounen huelen.Esou gesi sinn dann och Baupserten, déi iwwerall "Diktatur" blären, wann e Politiker, e Minister, e gewielte Volleksvertrieder iergendwou tranchéiert, super derisoire, de Combel vum Ridicullen ze soen - well grad dat ass d'Missioun vun esou Leit, déi ginn dofir bezuelt, bezuelt, fir Decisiounen ze huelen (am Idealfall en connaissance de cause). Well wa se dat net maachen, da brauche mer se net.Ma hannescht op Leideleng: Do waren 9 Posten am Gemengerot ze besetzen an dofir hu sech zwou Equippe mat allkéiers 9 Kandidaten opgesat gehat - d'Equipe " Zesumme fir Leideleng " an d'" Equipe vun der Buergermeeschtesch " -, wat am Virfeld fir Tensiounen an der klenger Gemeng gesuergt hat.Leideleng ass eng Majorzgemeng an um Bulletin de Vote dauchen d'Nimm vun de Kandidaten an alphabetescher Reiefolleg op - an ouni Hiwäis, a wéi enger Equipe se sinn ... net grad einfach fir de Wieler! (Dofir huet den Inneminister vläicht guer net zu Onrecht Handlungsbedarf diagnostizéiert.)An dee Wieler huet dann och gewielt an zwar mat dësem Resultat: Op d'Plazen 1, 2, 3 a 4 koume Kandidate vun der Buergermeeschtesch-Equipe, op d'Plaze 5, 6, 7 an 8 koume Kandidate vun där anerer, am Fong enger bloer Lëscht.Decisiv war also, fir eng Majoritéit duerno am Gemengerot - an domat automatesch och beim Besetze vum Schäfferot - ze hunn, wéi ee Camp déi 9. Plaz géif kréien: An dat war eng enk Këscht! Am Cyclissem hätt een do op de Ralenti gewaart, am Football neierdéngs op de Videobeweis. Zu Leideleng gouf nogezielt, well am éischten Ulaf louch just 1 Stëmm tëscht dem Christiane Schmit-Hamen vun der Buergermeeschtesch-Equipe an dem Guy Folschette vum anere Clan. Um Enn waren et der zwou!2 Stëmmen also, déi decisiv sinn, wat d'Majoritéit am Gemengerot ugeet, also wéi eng Equipe eppes ze soe kritt a wéi eng net. Wier d'Decisioun hei anescht ausgefall, wier et trotzdeem awer wuel éischter onplausibel gewiescht, datt d'Buergermeeschteschequipe ganz vum Pouvoir ecartéiert gi wier, well hirer Leit awer déi 4 éischt Plazen an der Wielergonscht beleeën. Theoretesch méiglech wier et awer gewiescht!: Eenzegen onofhängege Kandidat war ausgerechent de Fils vum Kandidat Folschette, deem um Enn zwou Stëmmen "gefeelt" hunn.Eng vergläichbar Situatioun gouf et zu Wormer, wou sech och zwou Equippe presentéiert haten: déi vum Max Hengel, déi mat hirem Spëtzekandidat déi éischt Plaz ausgemaach hat, awer just 4 Vertrieder an de Gemengerot krut, an déi vum Mathis Ast, deen zwar just Zweete gouf, dofir awer 5 Kandidate gewielt krut - an domat eng Majoritéit hat an de politesche Géigner stëmmeméisseg ecartéieren hätt kënnen.Tëscht der 9. an 10. Plaz louchen hei 19 Stëmmen - e Batz méi wéi zu Leideleng, trotzdeem net d'Welt ... alt nees e Beweis fir "jiddereen zielt" oder méi kloer: "Jidderengem seng Stëmm zielt." Also am Fong eppes, iwwer dat ee sech als Wieler freeë misst! An e gutt Argument géint all déi, déi kregéilen, et hätt dach souwisou kee Wäert, wielen ze goen. (A wann dat net duergeet, datt et endlech Klick mécht: Selwer opsetzen!)Zu Wormer gouf déi koppeg Situatioun iwwregens salomonesch geléist: De Buergermeeschter gouf gespléckt ... wat engersäits d'Regéiere sécher méi einfach mécht, wéi mat permanentem Widderstand ze rechnen, a wat anerersäits och éischter eisem Versteesdemech vun Demokratie a Wielerwëllen ( whatever it means ) entsprécht. Wann et 5 zu 4 ausgaangen ass, ass et hei net Usus, datt entscheet gëtt nom Motto "The winner takes it all", och wann et méiglech a juristesch impeccabel wier.Dee Winner-takes-it-all-System hu se iwwregens ë.a. bei de Presidentschaftswahlen an den USA: Wien do an engem Bundesstaat d'Majoritéit huet, kritt all d'Wahlmänner ... wat dann um Niveau driwwer dozou féiere kann, datt en Donald Trump President gëtt, obwuel en Hillary Clinton iwwer zwou Millioune Stëmme méi krut. 