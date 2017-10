De Commentaire vum Eric Ewald



Net méi beonrouegt, well ech dat net vill méi méi ka sinn, virum Hannergrond vun deenen ëmmer nees wéi e Mantra vun de Cattenom-Responsable widderhollenen Aussoen, déi ee sou resuméiere ka wéi an engem bekannte Lëtzebuerger Lidd: "Dir Bierger, schlooft nun all a Rou!" Et ass zu Kettenuewen ëmmer alles a Botter: Klamme Greenpeace-Aktivisten iwwert den Zonk, gouf v.a., Zitat, "d'Produktioun net gestéiert", a si huet souguer, weidert Zitat, "perfekt fonctionnéiert"; dat ass jo definitiv dat Wichtegst! Da sinn dës Leit natierlech och net op sensibel Plaze virgedrongen, an da kënnt de Saz, deen no all Tëschefall/Virfall zu Cattenom an de Communiquéen drasteet, déi mer geschéckt kréien: Et hat alles keng Inzidenz op Mënsch an Ëmwelt! Mir schéngt et, wéi wann all Schreiwes ronderëm dee Saz opgebaut ass; dee gëtt et wuel schonn als Virdrock, an da gëtt ronderëm gedicht, mä soit ... Et gouf nach festgehalen, dass de Problem a manner wéi 10 Minutte geléist war, dass d'Biller, déi um Internet zirkuléiert sinn, vu bausse geholl a staark vergréissert goufen, dass d'Distanzen, Zitat, "trompeuses" wären an dass de Virfall dowéinst ze relativiséiere wär! Wow, dat berouegt enorm! Nëmmen net sech selwer an déi eege Sécherheetsstandarden a Fro stellen!

Fakt ass, dass d'Greenpeace-Aktivisten zu hirer 8 iwwert deen Zonk koumen an do e Freedefeier ugefaangen hunn! Et wëll ee sech net virstellen, wat geschitt wär, wa Leit mat Kalaschnikowen do eriwwer geklotert wären, ronderëm sech geballert hätten an entweder an d'Kommandozentral erakomm wären oder eng, respektiv bis zu 4 Bommen do héichgoe gelooss hätten!



© AFP

Beschwichtegen, dorëms geet et de Responsable vu Cattenom, an dat ass hiert Kärgeschäft. Et ass natierlech en ondankbaren Job, ëmmer nees deen eegene géintiwwer Kritik aus dem däitschen a lëtzebuergeschen, spréch dem ganz noen Ausland ze verdeedegen. An et ass och eng Matière, an där een en X fir en U ka virgemaach kréien, vu méi oder manner eloquenten Direkteren, déi engem ëmmer ze verstoe ginn, net sou an den Detailer vun hirem Business dran ze si wéi si. A Sécherheet ze produzéiere wär säin Haaptjob, housch et am Mäerz vum Direkter op der Bilanspressekonferenz vum leschte Joer, si hätten e "métier particulier" (ah que oui!) an deen ze maachen "comme il faut".

Mä genee do läit zanter Tschernobyl a Fukushima d'Kromm an der Heck! Wou Mënsche sinn, kënne Feeler geschéien, a vu dass et zu Kettenuewen ëmmer erëm zu Tëschefäll/Virfäll kënnt, och wa se - wéi et heescht - keng Inzidenz op Mënsch an Ëmwelt hunn, muss ee sech Froe stellen iwwert d'Sécherheet vun deem Betrib. E Betrib, dee jo op bis zu 60 Joer Lafzäit komme wëll, d.h. bis 2046! Deemno géif een z.B. zu Diddeleng, eng 15km vun der Atomzentral ewech, nach 29 Joer an de Genoss komme vu maximal 4 Dampwolleken um Horizont, an der Hoffnung, dass et bei deene Wolleke bleift.



Cattenom vu Beetebuerg aus gesinn (9. Oktober 2017). © Domingos Oliveira

Zréck awer bei d'Freedefeier vun en Donneschden: Dass dono vu Säite vun der franséischer Justiz Häert ugedeit gouf, mam Opziele vu méigleche Geld- a Prisongsstrofen, soll wuel just kaschéieren, dass d'Sécherheet zu Cattenom ebe leider net 100%eg garantéiert ass! Wourop Greenpeace jo hiweise wollt. A wann deem esou ass, da misst ee par analogie zum berühmte Saz vum deemolegen US-President Ronald Reagan virun der Berliner Mauer "Mr Gorbachev, tear down this wall" dem franséischen Ëmweltminister a fréiere Journalist mat Schwéierpunkt Ëmweltschutz, Nicolas Hulot, soen: "M. Hulot, fermez cette centrale." Mä bis dat geschitt, sollt se op d'mannst emol méi sécher ginn, fir eiser aller Schlof!