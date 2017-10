All d'Weeër féieren net op Roum, mä an d'Stad Lëtzebuerg, huet een heiansdo d'Gefill. An de Blech-Lawinne drécke se sech Zéngdausenden op der Areler, der Escher, der Diddelenger, der Tréirer an der Nordstrooss an net just do. Parechoc u Parechoc hänke genervte Mënschen hannert de Steierrieder, fir iergendwann natierlech mat Retard an ouni Nerven op der Schaff ze landen.Dës Woch ass et apaart schlëmm, Staue vu 15km a méi...an dat well der iergendwou zwéin openee geknuppt sinn. Beim franséische „Bison futé“ géife se wuel vun enger „Semaine noire“schwätzen.D'amerikanesch Firma INRX huet ausgerechent, datt Chauffeuren an der Stad Lëtzebuerg an der Moyenne 33 Stonnen d'Joer am Stau stinn.Firwat deet ee sech esou en Zäitverloscht un?Am Autoland Lëtzebuerg gëtt dat eegent Gefier d'Gefill vu Fräiheet, vu Flexibilitéit, vu Confort. Et decidéiert ee wéini, wouhin a wéi e Wee dat gefuer gëtt, et sicht ee sech de Bäifuerer eraus, grad ewéi d'Musek aus dem Radio an ob een d'Sëtzheizung op d'Stuf 1, 2 oder 3 setzt, fir datt et am Stau och net kal gëtt. Zu Lëtzebuerg kënnt dann nach den Effet vum Statussymbol derbäi – Mäin Auto ass méi déck wéi dem Noper säin – an natierlech de verhältnisméisseg gënschtege Sprit.Do kann ee jo mol 33 Stonne waarden a Kaf huelen, oder?Fir mam Fanger op de béisen Automobilist ze weisen, dat ass de falsche Wee. Leit per force wëllen ëm ze erzéien, dat och.D'Alternative mussen einfach besser sinn ewéi den Auto. Wann den ëffentlechen Transport ëmmer méi gënschteg, méi séier a méi confortabel ass, da kann en och laangfristeg de Match wannen, d'Schwäiz mécht et vir.Vum Schwäizer Zuch-Modell dreemt och de gréngen Transportminister François Bausch, ma mir sinn nach e Stéck ewech dovunner.D'Schwäizer Infrastrukture si méi logesch opgebaut, et gëtt manner Retarden, et komme méi Zich, dat subjektiivt Sécherheetsgefill ass besser...aswHei am Land wäert sech zwar villes doen, bal 4 Milliarde ginn vun 2013 bis 2023 investéiert, ënnert anerem och a Park an Riden. Mä geet dat duer fir de Problem ze léisen? Mol kucken.Den ëffentlechen Transport verbesseren an d'Leit iwwerzeegen, dat ass nämlech just en Deel vum Challenge.Do wiere mer rëm bei eisem Wuesstem.Mir schafe 15.000 Aarbechtsplazen d'Joer, déi zu engem groussen Deel net vun deene Leit besat ginn, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn. Eleng d'Frontalierszuele klammen op d'Joer gekuckt am 5.000er-Rhythmus.Kënne mer do mat Mobilitéitskonzepter iwwerhaapt nach dogéint steieren? Iergendwéi wierken déi ambitiéis Pläng, fir den ëffentlechen Transport ze verbesseren, op alle Fall wéi eng Drëps op de waarme Steen.Trotz alle positiven Effete vum Wuesstem muss d'Fro erlaabt sinn, ob dee Modell an deem Ausmooss laangfristeg ze packen ass?An dat gëllt net just fir de Beräich Transport, mä zum Beispill och fir de Logement oder nach fir d'Ëmwelt.