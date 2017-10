Dat huet ee nawell seelen am Liewen, dëst: datt ee bei engem epochale Changement dobäi ass an dat och nach mierkt, sech bewosst maache kann, datt esou eppes am Gaang ass.

Am Gaange sinn am wesentlechen dräi verschidde Saachen, déi sech awer kombinéieren.

D'Politik an Europa gëtt méi jonk, wëll soen, d'Politiker gi méi jonk. Ze gesinn ass dat jo virop am Frankräich an an Éisträich. A spannend fannen ech dorunner manner, datt déi Häre Macron a Kurz esou jonk sinn, mä datt sech hannendrun vill jonk Leit fir si engagéieren a matschaffen. Datt déi leedend Hären eng vereelzte Politik bedreiwen, jupiteréen an elyséen a verstoppt wirtschaftsliberal deen een; an datt deen aneren déi extrem-riets FPÖ-Paroulen imitéiert an domat Succès huet – net schéin, guer net gutt, mä dat hannert hinne jonk Leit sech erëm an d'Politik amëschen, dat ass tipptopp a vläicht kréien déi jo och nach d'Kéier, erëm esou jonk ze ginn, wéi hire Gebuertsdatum et ausweist.

An da geschitt nach eppes anescht: algedingte Kräfte verschwannen a neier kommen an d'Platz an et weess ee nach guer net, wou dat hiféiert. An Italien ass dee Phänomen jo scho banal, am Frankräich ass et eppes ganz Neies wat geschitt ass, datt d'Gauche an d'Droite kanibaliséiert a pulveriséiert gi sinn. An déisäit der Musel ass datselwecht am Gaang, déi sougenannt Volleksparteie representéieren nëmmen nach just zesummen eng Majoritéit vun de Wieler. Dat fir d'Zuelen. Bei de Käpp gesäit et doriwwer nach méi interessant aus, nämlech datt déi 3 wichtegst dead but still walking sinn. Ugefaange mam Martin Schulz, dee sech wuel wierklech abilt, hie kéint déi Defaite politesch iwwerliewen. Datt d'Angela Merkel och um Enn ass, dat gëtt all Dag méi evident. Well och si huet mat hirer CDU e miserabelt Resultat gemaach a si kann onméiglech 2021 nach eng Kéier untrieden – an dat zesumme mécht si zu enger Kanzlerin auf Abruf. De Problem ass just: wie sech als éischten als Kinniginnemäerder weist, deen huet scho verluer – et dauert also nach e bëssen, ier den Dolch aus dem Gewande eraus kënnt. Beim Horst Seehofer ass een do schonn e puer Etappe weider; deem seng Partei huet och méi Traditioun dermat, Cheffen ze käppen.

Wat engem wuel am meeschte Suerge maache muss, dat ass, datt déi rietsextrem, déi faschistoid Parteien därmoossen e Renouveau feieren. Am Frankräich schonn zanter Joren, mä do schéngt ëmmer erëm de reflexe républicain am beschte Sënn ze fonctionnéieren a se dann awer kleng ze halen. Iwwerdeems et esou e Reflex a Polen, an Ungarn, am Brexit-Britannien, an Tschechien an – grujeleg – och am Osten an am Süde vun Däitschland net méi ze gi schéngt. Iwwerall gëtt op jidder Problem d'Etiquette Flüchtling gepecht an, zack, fonctionnéiert en tribalistesche Reflex. Dommheet, Rassismus, Jalousien, Gerüchter ginn do zu engem brongelzege Bräi verréiert, dee leider de Wieler gutt schmaacht. An d'Auslännerfeindlechkeet ass do am gréissten, wou et am mannsten Auslänner gëtt. Logesch, wat de Bauer net kennt, dat fäert en awer.

Wéinstens dee Volet vun der internationaler Politik schéngt hei am Land eegener-moossen ze feelen. Zwar ass et duergaangen, fir d'Wahlrecht fir d'Auslänner ze torpedéieren, mä duerno ass et erëm méi roueg ginn. Zu Erfurt, héieren ech, kréie Leit mat schwaarzer Hautfaarf entretemps schonn op der Strooss Rassenschande nogeruff. Dat, ëmmerhin, kann ee sech hei am Land net virstellen. A Rietsextremer si jo bei de Gemengewahlen einfach néierens gewielt ginn. Vläicht huet dat dommt Burkas-Gesetz do als Calmant gewierkt. Dann hätt et wéinstens ee Sënn.

Ansonsten - eis Parteie si vereelzt - frot emol d'Sozen. An d'CSV, wou jo esouguer de Claude Wiseler mat senge 57 Joer als de Schwaarzen hir grouss wäiss Hoffnung gëllt. A wou se net vereelzt sinn, do camarden, michoen a wilmesen Leit dorëmmer, wou ee sech scho freet, firwat se gewielt gi sinn. Mais bon, Auch Zwerge haben klein angefangen huet dem Werner Herzog säi Film geheescht. Deen ass aus dem Joer 1970, also viregt Joerhonnert, ur-al.

Wat ech mech awer eeschtlech froen, dat ass wat de Muechtclub CSV de Wieler ubidden wëll, wann déi revanchard Juncker - Gedächtsniswahlen dann endlech emol eriwwer sinn.