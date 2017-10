© RTL/Eric Steichen

E Commentaire vum Annick Goerens



D'Prämiss vum Jeremy Rifkin ass relativ einfach. Déi fossil Energie-Ressourcë si bekanntlech net nohalteg an éischter fréier, wéi spéider exploitéiert. Genee dofir soll sech déi Lëtzebuerger Economie elo scho lues a lues ëmstellen an déi digital Revolutioun virbereeden. Mat neien Technologien an enger progressiver Digitaliséierung ginn Aarbechtsplaze verluer, ma et entstinn och vill Neier. De Kapitalismus huet keng Zukunft méi. Et soll manner kaaft, dofir awer méi gedeelt ginn an do kënnt "d'sharing economy" an d'Spill.Och d'Erausfuerderunge vum Klima- an Ëmweltschutz sollen ënner anerem mam Konzept vun der Kreeslafwirtschaft ugaange ginn. Net méi nëmme Produiten hierstellen, fir se ze gebrauchen an da fort ze geheien, mä gebrauchen, e puer mol recycléieren, fir se dann op en neits kënnen ze benotzen. Sou wäit, sou gutt.Op et fir dës Conclusioune fir 425.000 Euro op knapp 500 Säiten, een amerikaneschen Ekonomist gebrauch huet, sief elo mol dohi gestallt. Verschidden Iddie sinn natierlech wäit hiergeholl an deelweis utopesch, ma ouni Idealiste wär dës Welt nach ëmmer am Steenzäit-Alter hänke bliwwen.Den Haaptproblem beim Rifkin-Modell ass awer, dass eisen aktuelle Wirtschaftswuesstem net weider a Fro gestallt gëtt. D'Ministere vu Bausch bis Schneider an och vill aner Politiker ginn es net midd ze soen, dass een e nohaltege Wuesstem brauch, e grénge Wuesstem. Dat ass jo e gudden Usaz. Ma wéi een einfach mol bedeitend manner (!) a méi kontrolléiert (!) wuesse kéint, dovunner schwätzt keen Politiker. D'Hiobsbotschaft läit nämlech no, ouni Wuesstem kann een den Lëtzebuerger Sozialmodell nämlech net méi finanzéieren. Dofir fuere mir also streng no dësem Motto weider "jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt".Do si mir a mengen An awer um Holzwee. Natierlech soll Lëtzebuerg weider kënne wuessen, ganz besonnesch verschidde Branchen, wéi déi vun den erneierbaren Energien.Ma vun engerkann ee just schwätzen, wa Lëtzebuerg NET méi all Dag am Verkéier erstéckt a wa méi bezuelbare Wunnraum disponibel ass an zwar DO wou och d'Aarbechtsplazen geschaf ginn.An dat geschitt net, wann een net aktiv dorunner schafft a kee versicht de Wuesstem ze bremsen. Do musse mer eis natierlech och all selwer e bëssi bei der Nues huelen. Eis Gesellschaft ënnerstëtzt duerch eise Konsum dës Zort vu Wuesstem. Do kéint all Mënsch mol versiche manner kamoud ze sinn, och alt mol de Bus oder den Zuch ze huelen, manner ze verbëtzen, méi regional anzekafen an och vläit keen eegenen Auto ze kafen, ma een ze deelen.Och am Kader vum Rifkin-Plang gëtt et kee Grupp, deen dorunner schafft no Alternative fir de Lëtzebuerger Sozialmodell ze sichen, fir dass Lëtzebuerg eben net méi sou muss wuesse fir dëse Standard z'erhalen.Bis dohin...