Et ass ze soen näischt méi dervun do, et brauch ee guer net duerno ze sichen. Bon, d’Strooss heescht nach ëmmer Rue des Romains, se fänkt bei der Kapell um Ale Sennengerbierg un. Biergof déi éischt 500 Meter, déi hate no riets e Rampli a lénks ass Jore virdrun de Charlie gefuer. De Rampli riets ass fort, nei Haiser; dee Rampli war héich an dat seet engem, datt d‘Strooss eben de Kiem war, Rue des Romains. An op der lénker Säit, do war d’Steekaul – do wou haut d‘Suburbia vun der Stad ass – a ronderëm d‘Steekaul waren eben d‘Felder. An eng Kéier am Hierscht sot op eemol d‘Groussmamm:. D‘Giedel huet eis Kanner also opgefuerdert, en Trauliicht ze schnëppelen. A wat een domat esou maache kann. Gesagt getan, d‘Giedel war eng Autoritéit. Hannert dem Rampli hu mir eis owes verstoppt, mat der Käerz am Trauliicht dran, a wéi d‘Meederecher aus der Noperschaft op der Rue des Romains laanscht gaang sinn, do hu mer fierchterlech gebrëllt an d‘Trauliicht iwwer de Rampli eropgehuewen. A wat sinn déi gelaf a wat hunn déi gehurelt. A mir bal mat. Ze vill Succès ass och net gutt.Okay. Dir mierkt, ech wiesselen an d’Englescht, wat keng Léisung ass, ech misst an dat Keltescht wiesselen, Mä méi Keltesch ass leider schlecht. Genee wéi et am Land vill Rawer net vill Rgett.

Op haut war keltesche Sylvester, an do stinn d‘Dieren op tëschent dem Jenseits an Dës- Säit, déi Doudeg sinn ënnerwee. Gudder a Béiser, mat Tricken a mat Treaten. An d‘Kelten hu gefeiert, datt d’Speicheren an d’Scheieren erëm voll sinn, Erntedank, Cornucopia, Füllhorn. A well d’Chrëschte gemierkt hunn, datt d’Kelten einfach net opgehalen hunn, hir Doudeg ze feieren, hu si einfach hir Märtyrer an hir Helleg an, dajee, och eis aner normal doudeg Sünder gefeiert, eben an dësen Deeg, an duerfir trëppele mir nach ëmmer op d’Griewer. Gutt heednesch; iergendwéi en Trouscht fir déi Leit, déi sech Atheist nennen an awer zu hirem gréisste Staunen Joer fir Joer mat anere klengen Hellegen um Kierfecht stinn.

Haut sinn hei natierlech e puer Globalisatiounen duerchgaang: keltesch, réimesch, chrëschtlech, iresch, amerikanesch.

Déi éischt ass déi vun de Kelten. Déi sech hei ausgebreet haten an déi ofgeschnidde Käpp vum Ennemi un hir Diere geneelt hunn, Têtes coupées heeschen déi am Keltologen-Jargon. Déi Käpp sollten ofschrecken. Am kelteschen Irland sinn doraus ausgehielegt, Äppel a Rommelen mat Käerzen dra ginn; si sollen den Doudegen de Wee an d’Haus weisen oder awer déi béis Doudeg, déi ënnerwee sinn, ofschrecken. Et ass ni esou kloer, wat en Trauliicht wëlles huet. An doriwwer, hannert dem Atlantik, esouwäit sinn 2000 Joer duerno déi globaliséiert hongereg iresch Kelte komm, do hu se d’Käpp, d‘Trauliichter net méi aus Äppel a Rommele gemaach, mä aus Kalbassen. Vill méi einfach ze schnëtzen wéi déi tockskäppeg Rommelen. All Halloween-Kürbis ass nach haut näischt anescht wéi eng Tête coupée. D‘Mexikaner, déi konfiséiere hir Doudekäpp direkt aus Zocker a frupse se - op de Griewer.

Eng aner fréi Globalisatioun war natierlech déi vun de Réimer, mat hirem Empire a mat hire Kiemen an hire Regelen an hire Sproochen a mat der Relioun, déi si – soe mer op Tréier – matbruecht hunn, d‘Chrëschtentum. Dat alles gefriess a verdaut huet, wat net an de Bëscher verschwonnen ass.



De frommen, ireschen Europäer hir Kalbass-Doudekäpp feieren an Europa zanter e puer Joer en amerikanesche Come-back, trick-or-treat an eisen Traiteur-Géigenden. An dat ass munchem ze vill Plastik, ze vill Zocker, ze vill Kommerz-Horror, ze vill wat näischt mat eis ze dinn hätt. Et ass awer nëmmen eisen horrenden Rommels-Export, deen transforméiert erëm kënnt. Sech doriwwer iergeren ass, wie wann ee sech iwwer seng Féiss, säi Gas-Fouss, iergere géif. Wann een am Stau steet, laanscht déi Tréierer Autobunn, laanscht de Kiem.



Et ass nach alles do.