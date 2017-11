Tëscheruff vum Pit Everling



De Carles Puigdemont verdréckt sech op Bréissel.Et war de belschen Immigratiounsminister, deen den Asyl fir den ofgesate katalanesche Regionalpresident an d'Spill bruecht hat. Den Theo Francken hat awer vläicht net dermatter gerechent, datt de Carles Puigdemont kuerz drop wierklech an der belscher Haaptstad géing opkräizen.Firwat d'katalanesch Separatistefigur sech no der Annonce vun der Uklo duerch d'Bascht gemaach huet, versteet kee sou richteg, wat hien zu Bréissel wëll, ass nach manner kloer. Hie wëll jiddefalls keen Asyl froen, wahrscheinlech, well en erausfonnt huet, datt d'Chancen net ze grouss sinn.Hie gëtt traitéiert, wéi all aneren EU-Bierger, heescht et vun de belschen Autoritéiten. Dat heescht: De Puigedemont däerf sech 90 Deeg an der Belsch ophalen.Vum Affekot heescht et, de Puigdemont wéilt net zeréck a Spuenien, well e fäert, e géing festgeholl ginn, et gëtt awer bis ewell kee Mandat d'arrêt, et ass awer net ausgeschloss, datt deen nach kënnt, grad ewéi en europäeschen Haftbefehl.Op enger bizarer Pressekonferenz huet den ofgesate Regionalpresident der Welt zwar net vill valabeles matgedeelt, ma ëmmerhin hat en et fäerdeg bruecht, datt de Presseraum aus allen Néit geplatzt ass, datt ganz Europa a souguer d'Welt op hien an op déi katalanesch Cause gekuckt huet, Sympathie koumen der awer éischter wéineg.D'Solidaritéit gehéiert Madrid. Op nationalpoliteschem Niveau an och vun den internationalen Acteure kritt de spuenesche Premier Mariano Rajoy de Réck gestäipt. Grad dee Mann, deen am ganze Prozess, deen zur aktueller Situatioun gefouert huet, och net déi beschte Roll gespillt huet, well e grad ewéi d'Géigepartei stur wéi e spueneschen Toro war a keng Kompromësser gesicht huet.An de leschte Wochen huet d'Zentralregierung awer just d'Regele vum Rechtsstat applizéiert an domat ass Madrid och ganz einfach „am Recht“.Dat gëllt net fir de Carles Puigdemont, d'Ofhale vum Referendum war illegal an huet bewierkt, datt d'Situatioun elo sou eskaléiert ass.De Puigdemont ass an der Responsabilitéit an dofir ass et ëmsou méi traureg, datt e sech elo verdréckt, datt e säi Vollek am Stach léisst. Dobäi huet hie seng Regioun, oder wéi hien et virzitt „säi Land“, an déi ablécklech Sakgaass gefouert, hien huet de Leit Saache versprach, déi net realistesch sinn. Fir d'Onofhängegkeetsiddi hu vill Katalane grouss Risquen a Kaf geholl, denke mer alleng un d'Zeenen, déi um Bord vum Referendum ze gesi waren. Vergiesse mer och net déi Katalanen, déi dem Puigdemont a senge Pläng net de Réck stäipen, si kéinte souguer d'Majoritéit ausmaachen a si leide genee esou ënnert der ablécklecher Situatioun.Och an dëse Breitegrade koum dem Puigdemont seng Manéier a säi Projet bei sou muncher engem net sou schlecht un, well en ëmmer betount huet, datt d'Sezessioun friddlech sollt geschéien. Driwwer eraus gouf et nieft populisteschen an ongerechtfäerdegte Beschëllegungen, wéi Noutwier géint en autoritäre Staat, och där Argumenter, déi nozevollzéie sinn.Ma trotzdem ass d'Iddi, datt en etabléierten EU-Staat wéi Spuenien ausenee soll briechen, absolut net ze toleréieren.Ënnert dem Stréch huet de Puigdemont décke Schued ugeriicht. Déi katalanesch Autonomie ass limitéiert, wie weess ob se jee rëm sou gëtt, wéi se war.Wat nach méi schlëmm ass, dat ass, datt de Gruef tëscht Katalounien a Spuenien vill méi déif ginn ass, grad wéi deen tëscht katalanesche Separatisten an Net-Separatisten... Dat war wierklech net néidegA wann et drëm geet, fir Responsabilitéit ze iwwerhuelen, da mécht den Haaptacteur eng Méck.Et bleift ze hoffen, datt d'Neiwahle Kloerheet bréngen.