Lëtzebuerg huet e generéise Sozialsystem. D'Sécurité sociale mécht de Gros vum Staatsbudget aus, mä et gëtt Eenzelschicksaler, déi den Ament duerch duerch de Filet falen. Psychologeschen Drock, Zukunftsängscht, net wëssen, wéi et weider geet, inclus.

De Problem ass net nei an zanter Jore vun der Politik, op d'mannst an der Theorie, och schonn erkannt: Persounen, déi kee Fonctionnaireskontrakt hunn, gëtt automatesch den Aarbechtskontrakt gekënnegt, wa se 52 Wochen während zwee Joer am Krankeschäin sinn. Et kann ee jo duerchaus verstoen, datt besonnesch Patronen vu ganz klenge Betriber a sou Fäll schlecht dru sinn. Ob déi automatesch Kënnegung vum Aarbechtskontrakt awer déi richteg Léisung fir de Problem ass, dat woen ech awer ze bezweifelen.



Et muss ee sech just an d'Situatioun vun engem Betraffene versetzen. Stellt Iech vir, dir kritt, soe mer d'Diagnos Kriibs. Eng Diagnos déi ee scho genuch aus der Bunn gehäit, ouni datt ee sech an anere Beräicher vu sengem Liewen, zum Beispill op der Aarbecht, Gedanke maache muss. Dir loosst Iech behandelen, e schwéierfällegen Traitement, dee meeschtens och laangwiereg ass a da fänkt der no engem laange Krankeschäin effektiv nees u mat schaffen. Bis, jo, bis Iech eng Rechute oder deemno wéi just eng Gripp automatesch aus ärem Aarbechtskontrakt wërft, well der jo déi 52 Woche-Limitt erreecht hutt ...

Misst net a sou Fäll eng Ausnam am Gesetz gemaach ginn, fir de Betraffenen déi Zäit ze ginn, déi se brauchen, fir gesond ze ginn? Ëmmerhin schwätze mer hei net vun Honnerte Leit. D'Regierung seet dach. Eppes ënnerholl huet se bis ewell awer nach net, obwuel den OGBL, LCGB a CGFP dat den 28. November 2014 zougeséchert kruten. D'Léisung sollt bis Mëtt 2015 virleien. Wierklech vill Diskussiounen, héiert een, sinn an der Lescht awer keng zu dësem Sujet gefouert ginn.

Derbäi kënnt, datt déi ganz Thematik och nach mat schwéierfällege Prozeduren verbonnen ass. En administrativen Dschungel, an deem een als Eenzelpersoun, déi nach ni virdrun eppes domadder ze dinn hat, och alt verluer spiere kann. Ouni Support vun enger Gewerkschaft oder op d'mannst enger Persoun déi sech gutt auskennt, kann een hei ganz séier de Courage verléieren, fir fir déi Léisung ze kämpfen, déi fir engem säi Fall déi beschte wier. Kënnt derbäi, datt souguer an de concernéierten Instanzen net jiddereen onbedéngt bis an de leschten Detail an dëser ganz komplizéierter Thematik doheem ass an een da riskéiert net ëmmer adequat beroden ze ginn. Wier et do net fir jiddereen am System méi einfach, et géif een de Kranken déi Zäit ginn, déi se brauchen? Natierlech mat engem onofhängegen Avis vun engem Dokter ...

Natierlech gëtt et ëmmer Leit, déi vum System profitéieren, déi sech vum Dokter krankgeschriwwe ginn an doheem krankfeieren. Géint déi Abuse muss virgaange ginn, virun allem well se och all déi Aner an e schlecht Liicht réckelen. Ech mengen awer, do gëtt et aner, méi gerecht, méi sozial Weeër. De Sozialminister wëll wéi gesot aktiv ginn. Wann en eppes erreeche wëll, muss e Gas ginn.