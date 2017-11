Et ass un der Politik dofir ze suergen, datt mat Praktiken, wéi se elo an de Paradise Papers opgedeckt ginn, endlech Schluss ass. Soulaang do awer de Wëlle feelt, fir wierklech eppes z'änneren, geet d'Trickserei monter virun. E Commentaire vum Dany Rasqué.

Et muss ee jo hei vun Trickserei schwätzen.

Déi meescht Praktiken, déi bis elo opgedeckt goufen, kann een zwar als risegrouss Schwéngerei bezeechnen, mä se sinn nun ebe mol net illegal.

An dat ass scho bal pervers ... extrem Räicher, grouss Entreprisen a Politiker verstoppen Milliarden a Milliarde Steieroasen an dat kennen se ebe ganz legal maachen.

D'Steierpolitik erméiglecht hinnen X Weeër, si musse se just selwer fannen, oder selwer fanne loossen.

An der Rei, jiddereen, dee muss Steiere bezuelen, probéiert sou gutt wéi méiglech ewechzekommen, ma do wou mir bei de Comptabel ginn, ginn aner Leit oder Entreprisë bei Appelby.

Wa mir op d'Bermudas fueren, dann héchstens fir Vakanz ze maachen an déi eenzeg Steieren,déi mir op enger Boeing bezuelen, dat sinn déi um Fligerticket.

Mä jidderengem säint, kloer och Leit, déi Milliarden hunn, wëlle sou mann wéi méiglech dovunner ewech ginn. Op där enger Säit ze verstoen, op där anerer Säit dann awer och d'Fro vum Gewëssen, iwwert dat zënter Deeg diskutéiert gëtt.

Ech gleewe kaum, datt déi Betraffe fierchterlech schlecht schlofen. Sou laang alles méi oder manner legal ass, intresséiert déi eegen Täsch ebe méi wéi déi aner Leit.

Wéi wéineg Skrupel datt do sinn, wann et ëm Sue geet, dat weist zum Beispill de Katanga-Deal mam Kongo.

E Land, dat onwahrscheinlech räich u Buedemschätz ass, Koffer a Kobalt, déi hautdesdaags fir all Elektroauto an Handy gebraucht ginn, ma wou d'Leit, déi do liewen trotzdeem arem wéi eng Kierchemaus sinn.

All zweete Mënsch huet keen Accès zu propperem Waasser, all 7. Kand stierft, ier et 5 Joer kritt an d'Leit hu mol keng zwee Dollar den Dag zu Verfügung.

Glencore ass eng vun de Firmen, déi Milliarden an de kongolesesche Minne verdéngt an déi elo an de Paradise Papers ernimmt gëtt.

Eppes Illegales konnt bis elo nach net bewise ginn, de Verdacht op Korruptioun ass awer grouss.

Rose gi kann ee bei dëse Revelatiounen awer och iwwert d'Schäinhellegkeet vu verschiddene Finanzministeren.

Si soten e Méindeg, si wiere schockéiert iwwert d'Praktiken, déi d'Paradise Papers opdecken. Sou wéi wa kee vun hinne Bescheed gewosst hätt.

Ech si gespaant op déi schwaarz Lëscht, iwwert déi d'EU sech bis Dezember wëll eens ginn.

Doriwwer, wat déi wuel bréngt.

Lëtzebuerg huet jo schonn annoncéiert, net waarm dofir ze sinn, datt et Sanktioune géint Länner ginn, déi do drop kommen.

Et wier ee scho genuch gestrooft, wann een op sou enger Lëscht géif stoen, seet de Finanzminister Gramegna.

Dat fänkt jo scho gutt un, mä mir mussen et jo bal (nach) wëssen.