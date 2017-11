Tëscheruff Vëlodrom / Reportage Rich Simon



Zanter dass ech an der Sport-Redaktioun hei bei RTL schaffen, begleet mech d'Thema Vëlodrom: 2006 de Projet Zéisseng, 2016 d'Integratioun an den neie Munnerefer Lycée an elo zanter en Donneschdeg wuel nach ëmmer d'Integratioun zu Munneref, allerdéngs eng virgezunnen Integratioun an ee Sportkomplex, wou dann de Lycée iergendwann derbäi gebaut gëtt.Obwuel ech nach eng Partie Jore muss schaffe kommen, hat ech mech domadder offonnt, dass ech d'Aweiung vum Vëlodrom a menger aktiver berufflecher Zäit wuel net méi mat wäert erliewen. Dat schéngt awer elo anescht ze sinn.Dat heiten ass mäin éischten Tëscheruff an deem Dossier, wou ech net géint Politiker muss fachen. Well si waren et an der Vergaangenheet, déi vill Versprach awer näischt gehalen hunn. Un Excusen vis-à-vis vum fréiere President vun der FSCL Jean Regenwetter an dem aktuelle Camille Dahm huet et hinnen ni gefeelt.En Donneschdeg huet de Sportminister Romain Schneider awer eng kloer Ausso gemaach. D'Regierung huet decidéiert de Projet Vëlodrom no vir ze zéien. An den nächste Woche schreift d'Gemeng Munneref een Architekte-Concours aus an da kéint et relativ séier viru goen.Da kritt Lëtzebuerg no iwwer 50 Joer endlech nees ee Vëlodrom. Dat ass een absolute Must fir d'Sportaart Cyclissem: Éischtens en vue vun enger Vëlosschoul mat all hiren Aspekter, zweetens en vue vun enger adequater Preparatioun op déi spezifesch Disciplinnen, déi et op der Bunn ginn. D'Zil muss et si Coureuren ze forméieren déi et bis op eng Weltmeeschterschaft packen, an, an dat muss och ee kloert Objektiv sinn, eng Participatioun bei den Olympesche Spiller, firwat net schonns 2028 zu Los Angeles, ze envisagéieren?Fir déi Ziler ze erreeche, muss d'Vëlosfederatioun elo schonns un engem Konzept schaffen, sech Gedanke maache fir déi richteg Traineren ze fannen a bei deene ganz Jonken ufänken Tester ze maachen, fir ze kucke wien a Fro kënnt, fir eventuell eng Carrière op der Bunn ze maachen an esou potenziell Olympiakandidate schonns fréi ze detektéieren.Och wann déi Detektiounstester an den nächste 4 Joer nach mussen op Vëlodromen am Ausland gemaach ginn. En attendant dee vu Munneref.