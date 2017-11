De Commentaire vum Guy Weber: 1,2 Mio. Awunner (13.11.2017) De Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg reagéiert op Reaktiounen, setzt se an e Kontext a stellt sech Froen.

Wat bedeit dat konkret? Mer missten méi Aarbechtsplaze schafen a d'Grenzregiounen weider ofgrasen, mer misste méi Wunnraum, Schoulen, Crèchen, Spideeler, Stroossen bauen - firwat am Endeffekt z'erreechen: méi Liewensqualitéit? Ee vergläichbaren oder en nach méi héije Liewensstandard? Um Wee dohinner solle mer jo ënner anerem léieren, méi lokal ze denken an ze deelen.Zum Beispill huele mer eisen Noper an Zukunft mat op d'Aarbecht a bréngen et domadder fäerdeg, een Auto vun der Strooss ze huelen. Ech stelle mer just eng prinzipiell Fro: Ass Deele wierklech e Bestanddeel vun der DNA vum modernen Lëtzebuerger? Ausser vläit am Mount Dezember, wou mer traditionell bereet sinn, duerch Spenden, Mënschen, deenen et net gutt geet, ze hëllefen.Mer feelt an der Diskussioun ronderëm de Wuesstem - ob qualitativ oder quantitativ- e bëssen Éierlechkeet. Wa mer wuessen wëllen, musse mer mat all de Konsequenzen liewen. Méi Mënschen, déi no bezuelbare Wunnenge sichen, méi Aschränkungen op der Strooss, an de Schoulen, an de Spideeler, kuerz zesummegefaasst: am Alldag.Wéi wär et eigentlech, wa mer bei 600.000 Awunner géife bleiwen?Wa mer d'Liewensqualitéit aneschters géifen definéieren. Ondenkbar, soen eis d'Ekonomisten an d'Politiker. Well da geet d'Rechnung net méi op. Wie soll da Schoulen, Stroossen, Crèchen, eis Gesondheetskeess, eis Pensioune bezuelen?Dat ass genee de Punkt. Mer misste léieren ze verzichten. Mer hätte méi kleng Paien a Pensiounen. Dat wëll awer sécher kee Politiker engem Bierger erkläre missen.