Well virop emol eng Personal-Fro an d'Haus steet, déi ewell bei den Neiwahlen 2013 hätt sollte gekläert ginn, et awer net gouf - nämlech gi mer weider mam Jang an d'Course, dee weider over the top an alle Sondagen ass, oder mam Etienne, deen zwar och huet misste Fiedere loossen, mä mat sengem Wëllen duerch ze starten a vrun allem sengem "Pushen" vun der aktueller Dräier-Koalitioun gewisen huet, datt hien all Leader-Funktiounen huet. Jang plus Etienne wäert wuel d'Winning Team heeschen, wann dann nach iwwerhaapt ee vun dëse Protagoniste sollt Loscht hunn, sech mat de midde Genossen-Truppen an d'Wahlcampagne ze stierzen. Well wat ass et, wann ee mat Sozialiste schwätzt: Si all soe sech midd an ouni gréisser Illusioune méi - "soss ware mer d'Original, elo loosse mer eis nach lénks vun der CSV iwwerhuelen". Soss waren d'Mat-Kämpfer OGBL, Tageblatt a Landesverband d'Kinneksmécher vun enger houfreger LSAP, haut verblatzen dës Sympathisante selwer virum sozialdemokratesche Spigel a musse sech froen, wou dann hir Base sinn.Dat selwecht gëllt fir d'anciennes gloires a combattants vun der LSAP: Asselborn, Kersch, Mutsch, Di Bartolomeo oder Bodry. Si hu vill, ganz vill politesch erreecht fir hir Partei, mä geet dat duer, fir dee Fiduz, dee staarke Schafens-Wëllen an hir Partei weiderzeginn? Nee! Ech huele Referenz op déi batter Defaitte e bei de Gemengewahlen am roude Minett, wou Esch, Monnerech a Schëffleng verluer gaange sinn - du jamais vu! Alles Héichbuergen, déi d'rout Glouse vun den Héichiewe géint d'orange Häerz-Jesu-Mentalitéit agetosch hunn. Ass dat gutt, oder schlecht? D'Zukunft wäert et weisen - dat selwecht gëllt fir d'Zukunft vun der LSAP, där hiren eenzegen, usazweis, éierleche Wee wuel no den nächste Wahlen dierft an d'Oppositioun féieren.Ass dat schlecht? Absolut guer net, wëll genee esou gutt an heelsam, wéi et an deem zykleschen Op an Of der CSV 2013 gedoen huet, esou wäertvoll wäert dës Kur vun Desintox och fir d'Genosse sinn, fir sech z'erblosen a sech genee dat zu Häerz ze huelen, wat den Alex Bodry dëser Deeg am Tageblatt geschriwwen huet: "e Weider esou no der Wahldefaite ass déi falsch Äntwert" a mir brauchen "Kapitalismuskritik" an e "Wiedererkennungswert" - well de fréieren Diddelenger Buergermeeschter weess, vu wat hie schreift. Genee dat dote feelt de Sozialisten nämlech: Si si midd a kamoud ginn; amplaz sech mat de klenge Suergen an de Problemer vun de Leit ze beschäftegen (jo, där ginn et anscheinend nach!), geet et eraus an de Weltall, de Prophéit Rifkin gëtt ugebiet an d'Kierch muss par force vum Staat getrennt ginn.Dass mer eis net falsch verstinn, dat si wichteg politesch Komponenten an Iddien, déi an d'Zukunft vum Land ausgeriicht sinn, mä léif Frënn vun der LSAP, vergiesst ÄR Wieler-Basis net, kommt erëm erof vu Mound, Mars (net deen an der Chamber) a soss Planéiten a gitt nees zum sozialdemokrateschen Original, dat Dir an der Zäit emol waart. Dat heescht, Profil weisen an "klare Kante", wéi et de Lex Bodry fuerdert; nëmmen dann ass déi aktuell Erosioun ze stoppen, d'LSAP kënnt lass vum Image vun der "sowohl als auch"-Partei an den Esprit vum Kinneksbond gëscht den Owend léisst d'Aarbechterpartei nees als Reformer-Entitéit do stoen. Wien hënnert z.B. d'LSAP drun, beim Mindestloun substantiell Efforten ze maachen, radikal Léisunge beim Logement ze proposéieren oder de Regimm vun de Stock-Options ofzeschafen? Keen?!Deemno: Vorwärts Genossen ...