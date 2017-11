Direkt virop, ech stinn net op der Säit vun de presuméierte Täter a verharmlose keng vun hiren Doten. „Mat aus dem Rudder“ mengen ech awer, datt mëttlerweil vun iwwerall hir Fraen a Männer sech mellen, datt si anscheinend sexuell belästegt gi sinn. Allerdéngs ass et net ëmmer ze verifizéieren. Reprochen stinn am Raum, Männer, hei war menges Wëssens no nach net vu Fraen rieds, ginn accuséiert, verléieren hir Plaz, ginn als Acteur ofgesat, ginn an den Eck gestallt.

Déi Männer, déi eng Limitt depasséiert hunn, mussen d‘Konsequenzen aus hirem Handelen ze spiere kréien. Ee Mann wéi de Produzent Harvey Weinstein, wou sech schonn iwwert 50 Frae gemellt hunn, déi him sexuell Belästegung reprochéieren, deen ass kee braavt Schäfchen. Ganz kloer. An et ass och ze veruerteelen, wat en de Fraen ugedoen huet. Ma wouhier wësse mir, datt net verschidde Fraen vun der "Me too"- Beweegung „profitéieren“, fir Männer op rancuniéis Manéier eng auszewëschen. Aus wéi enge Grënn och ëmmer. Well eent ass ganz kloer, wa sech iergendwann erausstellt, datt déi, déi accuséieren, gelunn kéinten hunn, verléiert dës ganzen Mouvement u Pouvoir, un Aussokraaft a Support. An déi Fraen, déi wierklech sexuell belästegt oder vergewaltegt goufen, hätte kee Wee, keng Méiglechkeet méi, fir hir Stëmm héieren ze loossen, wiere vläicht ageschüchtert.



Et gi jo net nëmmen där Stëmmen, déi fir „mee too“ sinn. Et ginn och där, déi se erofloossend kucken, se als Iwwergangsmouvement ofdinn Dofir ass déi ganz Campagne awer vill ze vill wichteg. Mee et ass eng Affaire, déi eben een zweeschneidegt Schwäert a mengen An ass.



An da stellt sech natierlech direkt d’Fro, wat genee ass sexuell Belästegung? Bei den Engen ass d’Limitt do vill méi strikt, anerer gesinn dat méi labber. A kéint ech ee Geste, deen ech am Moment, wou e geschitt, als witzeg oder net tragesch ofdoen, am nächste Moment als schlëmm an degradant empfannen, well ech zum Beispill mat där Persoun gebrach hunn? Eent steet fest, an dat huet d’Maryse Lanners gëschter am Kiosk hei op der Antenn op de Punkt beschriwwen. Belästegung ass vun dem Moment un, wou déi Persoun géigeniwwer et esou empfënnt.



An dofir gleewen ech schonn, datt vill Fraen, an och Männer, Affer dovunner am Alldag ginn sinn, a sech elo zu Wuert mellen. Déi sech elo mellen, keng Plainte gemaach hunn, aus Angscht oder aus Schimmt. Wéi d’Maryse Lanners et erkläert huet. Déi presuméiert Täter setzen dacks a Muechtpositiounen, a sinn deemno bal net ugräifbar. Mengen se op mannst. Dofir ass "me too" och wichteg, datt déi do Uewen gesinn, datt Fraen net mat sech spille oder sech muttwëlles degradéieren loossen.



Mee ech froe mech, wéi vill Affer ginn et, déi net un der Beweegung deelhuelen, weiderhin aus Angscht? Déi keng Plainte gemaach hunn, an och elo sech zeréckhalen, weider aus Schimmt oder well se un déi Autoritéitspersoun gebonne sinn? Ech weess et net, mee d’Reflektioun sollt gemaach ginn, fir datt näischt am Sand verleeft an d’Wourecht exposéiert gëtt!