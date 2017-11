U sech sinn ech e Sympathisant vun den Aktioune vu Greenpeace.

Sief et Freedefeier am Atomkraaftwierk zu Cattenom fortzeschéissen, Pancarten géint den CETA-Accord um Konferenz-Center um Kierchbierg ofzeloossen oder géint d’Atompolitik beim Tour de France ze protestéieren, fir e puer rezent Beispiller ze nennen.

Déi medie-wierksam inzeenéiert Aktioune si wichteg a richteg an den allermeeschte Fäll.



D’Aktioun e Sonndeg um Enn vun der Escher Autobunn, dem ominéise Rond-Point Raemmerech awer, dat war e Schoss an den Uewen.



Ënnert anerem dowéinst, well ganz ville Leit de Message, dee verbreet sollt ginn, pup-egal war. Si hu sech opgereegt, well se an engem fatzege Stau stoungen.



De Rond-Point gouf jo mat bio-degradebeler Faarf giel bemoolt, mat an der Mëtt dem grousse Slogan « Go Solar ». Greenpeace wollt op d'Sonnenenergie opmierksam maachen, am Kader vun den europäeschen Negociatiounen "Clean Energy for all Europeans package". Den Ament läit d’Propositioun a Saachen Energie-Politik vun der EU-Kommissioun Greenpeace nämlech schwéier um Mo.



Dat Ganzt gouf dann och am Virfeld beim Nohaltegkeetsministère ugefrot an hat gréng Luucht.



Dee Ministère also, deen u sech derfir zoustänneg ass, dass keen, oder manner Stau am Land entsteet, autoriséiert eng Aktioun, déi genee de Contraire bewierkt huet.



Getuuts. Nervös Chauffeuren. Beleidegungen. Jee, d'Leit vu Greenpeace mat hire gielen Overallen an de Gummis-Stiwwelen hu sech sou munch Frechheet missen gefale loossen.



Sécher, et gouf driwwer geschwat a geschriwwen, a genee dat war jo och Sënn an Zweck dervun.



Mä souwuel Greenpeace an och de Ministère musse sech d’Fro gefale loossen, ob een net bei ville generften Automobilisten de Contraire vun deem erreecht huet, wat een am Sënn hat.



D’Haaptschlagoder tëscht der Autobunn an dem ganze Quartier Belval einfach zouzesetzen a kilometerlaang Stauen an all Himmelsrichtung ze provozéieren - do ass den allermeeschten d’Solar-Energie sou laang wéi breet.



D’Roserei vu Greenpeace iwwert déi politesch Vitess, an där d’Klima-Ziler ëmgesat solle ginn, kann ech dergéint gutt novollzéien.



E Wischi-Waschi-Accord op der COIP23 no wochelaange Verhandlungen, wou elo eréischt d’nächst Joer um Klima-Sommet a Polen e konkret Ëmsetze vum Paräisser Klima-Accord wäert, oder soen mer soll decidéiert ginn, ass e bësse lächerlech. Wéinst de groussen Differenzen bei der Wirtschafts-Optik awer leider normal.



Wéi ee Stellewäert e Weltklima-Sommet jo souwisou just nach fir e Land wéi d’USA huet, iwwregens de gréisste Pollueur um Planéit, weist de Fait, ween als Haapt-Delegéierten op Bonn geschéckt gouf. Wa fir Däitschland d’Angela Merkel, fir Frankräich den Emmanuel Macron koumen, koum fir d’USA: D’Judith Garber - seet iech näischt, muss et och net, déi meescht Amerikaner wäerten et och net kennen. Si ass Vize-Staatssekretär "for Oceans and environmental Politics". Dat eleng seet genuch.



Dofir kann ee Greenpeace-Aktiounen wéi déi zu Esch och guttheeschen, wann et drëms geet, op de Klimawandel opmierksam ze maachen. Mä dann awer w.e.g ouni Automobilisten als Geisel ze huelen.