Point de vue Entertainment gi mer jo wierklech gutt zerwéiert an der Lescht. Grad mir Journaliste bekloen eis, éierlech gesot jo heiansdo, datt näischt awer och guer näischt lass ass, net emol international.



Abee, dat huet sech jo zolidd geännert. An do schwätzen ech net vun den übleche Katastrophen, Äerdbiewen, Hongersnéit, Syrienkrich, Attentater – wou entretemps routinéierte Bodycount gemat gëtt an da schwätze mer erëm iwwer seriö Saachen, soe mer, den embouteillage quotidien oder de Komete-Spleen vum Etienne.

Mä mam Trump, mam Brexit, mam Macron – hey, do ass op eemol iwwerall eng méi lass. An elo och nach d'Preise mam Jamaica-Vrecksit. Fantastesch iergendwéi, ëmmer eppes ze erzielen an hues-de-hat-net-héieren a wat-schwätzt-deen-dann-elo-erëm fir-e-Kabes.

Bei all deene Schenkelklopper ass mer awer opgefall, datt sech queesch duerch de gudden ale Westen eng gewëssen Onstabilitéit zitt, déi normal Strukture wackelen a wackelen.

Den Trump mécht a seet an twittert egal wat a seng prétendue-Partei kuckt no a mécht d'Fauscht an der Täsch, de Macron zerstéiert déi gewinnte Politlandschaft, d'Brexit-Englänner wëssen net richteg wat se wëllen a mat wiem, an d'Teresa May ka vu Schwächt bal net méi lafen. An elo och nach den Duercherneen déisäit der Musel.

Alles hallef esou wëll, kéint een denken, well de Macron ass esou monarchesch wéi jiddwer President virun him, d'Geriichter halen iergendwéi den Trump nach a Schach an d'Briten – nujee, déi si wierklech e Fall fir sech.

Et gëtt eng Konstant hannendrun: d'Flüchtlingsproblematik. An Teutonien ass keng politesch Diskussioun ze féieren, ouni datt no 3 Sätz dee Sujet opkënnt, de Brexit ass mat Angscht virun de Frieme scho bal ganz explizéiert, same procedure fir den Trump. Just de Macron huet mat Europa-Frëndlechkeet gewonnen, agreabel Surprise.

De wierkleche Problem ass jo, datt et eréischt ufänkt. Inselen, déi ënnerginn, Recolten, déi ausfalen, Wüsten, déi sech ausbreeden, Tornadoen drop an derwidder – d'Konsequenz ass ëmmer, datt Leit sech op de Wee maachen, sech op de Wee maache musse fir ze liewen, ze iwwerliewen. So gesehen ass net den Echec vun de Koalitiounsverhandlungen doiwwer déi wierklech Katastroph – dat kréie si op hir uerdentlech-langweileg Manéier scho gereegelt. Datt Decisiounen net geholl ginn - soe mer - datt hier Kuelekraaftwierker weider lafen dierfen, wéi wann näischt wier well méintelaang näischt decidéiert gëtt – dat ass zum Beispill eng Suite vum teutonesche Wirrwarr. Wëll soen: den CO2-Ausstouss geet an enger wichteger Industrienatioun weider monter weider a weider monter an d'Luucht. Et wier scho gutt gewiescht, wann an deem ganze konservative Jamaica-Club wéinstens déi Gréng do hätte probéiere kënnen ze bremsen. Aus die Maus. Politik ass e Spill, e Muechtspill. D' Realitéit huet aner Reegelen.