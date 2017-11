Commentaire Jean-Marc Sturm



Mir missten heiheem méi oppe fir dat Neit ginn, eise konservative Reflex e bësse bremsen.

Fréier huet een eng Zeitung um Kiosk kaaft, haut liesen der vill se iwwert eng App um Smartphone oder um Tablett. Mir setzen digital Technologie a fir zum Deel physesch Produiten duerch elektronescher ze ersetzen an Ofleef nei ze gestalten. D'Digitalisatioun ännert vu Grond op eis Manéier wéi mir liewen, léieren a schaffen. Alles dat ass just ee klengen Deel vun der Rifkin-Revolutioun bei där d'Regierung gutt dru gedoen huet Gesellschaft, Wirtschaft, Politik a quasi all déi aner Acteure vun eisem Mateneen z'invitéiere fir Ureegungen, Froen, Projeten an awer och Suerge mat anzebréngen. Chancen a Risike mussen oppen ugeschwat ginn, well wéi bei all Revolutioun, op elo industriell oder soss eng, gëtt et um Enn Gewënner a Verléierer. Déi sozial Froe si bis op Weideres marginaliséiert ginn.

Bei der Rifkin-Diskussioun stéiert mech, dass ee sech zum Deel reng op de Wuesstem konzentréiert, quitt, dass een net laanscht de Constat kënnt, dass mir 3,5 bis 4% Wuesstem d'Joer brauche wa mir den aktuelle System, besonnesch dee sozialen, op dem aktuellen Niveau wëllen halen.

Gëtt awer do net verkannt, dass dat um Enn virun allem quantitative Wuesstem ass, wann also méi Salariéen am nämmlechte Mooss fir méi Wuesstem suergen. Sollt et net an d'Richtung goen, dass proportionell méi Wuesstem entsteet wéi Leit schaffen?

Bei konstanter Budgetspolitik huet Lëtzebuerg kuerzfristeg keng Problemer a Saache Verschëldung.

Mëttelfristeg ass et ee klenge Risiko.

Laangfristeg wäerte sech awer grouss Erausfuerderunge stellen, well d'Populatioun méi al gëtt. Déi Käschte géife vun aktuell ëm déi 19% vum PIB op ronn 26% am Joer 2060 klammen.

Déi Warnung kënnt vum Conseil national fir d'ëffentlech Finanzen, an och vun aneren Instanzen.

D'Land géif net laanscht gréisser Ajustementer bei der Sécurité sociale kommen. Wat een déi méi an d'Längt zitt, wat d'Käschte fir déi kommend Generatioune klammen. Dat budgetäert Zil misst fir déi nächste Jore méi ambitiéis sinn.

Am Resumé bräichte mer wäitaus méi performant Staatsfinanze wéi haut, fir laangfristeg de Pensiouns-, Sozial- a Gesondheetssystem um Lafen ze halen. De Wuesstem op 1,1 Milliounen Awunner bis 2060 eleng geet net op.

Do geet et net duer, wann d'Majoritéitsparteie sech op d'Schëllere klappen, dass den Ament d'Rechnung opgeet. „Ech mengen net, dass mir elo Politik fir no 2030 maachen, mir musse virun allem elo kucke wéi dat kuerz-a mëttelfristeg geet“, dat sot nom Rapport vum Conseil national fir d'ëffentlech Finanzen ee Fraktiounschef vun de Majoritéitparteien. Hallo???? 2030 ass an 12 Joer!



Iergendwann muss e bësse méi politesche Courage kommen. Am anere Fall geet et dem Staat wéi elo scho munchem Stot: Um Enn vun der Pai bleift nach vill vum Mount. Do géif dann eng Crashtest-Generatioun eruwuesse gelooss ginn.

Mol kucke wéi eng Partei dat doten an hirem Wahlprogramm thematiséiert.