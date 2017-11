Et ass ee Wochendag owes. D'Maison médicale ass nach net op. D'Hausdokteren, déi ech uruffen hu kee Rendez-vous méi fräi. Bleift just nach d'Urgence, well de Wéi ass ze grouss.Ma wat fir eng Zeen, respektiv schlecht gelaunte Personal ech am Spidol matkréien, stéisst mir sauer op. Et fänkt schonn domadder un, datt ech mech bal muss schlecht fillen, datt ech an der Urgence passéieren. D'Infirmière verdréint quasi d'Aen, wéi ech hir erkläre wat mir feelt. Da fänkt déi Zweet am Raum och nach un erofloossend iwwert ee Patient an der Salle d'attente ze schwätzen, natierlech hannert virgehalener Hand. Ech mengen, ech wier an engem schlechte Film.Hei soll ee sech gutt opgehuewe fillen?Et huet ee scho mat sengem Wéi ze kämpfen an dann ass een och nach mat esou enger Infirmière konfrontéiert, déi an engem Toun mat engem schwätzt, wéi wann een eppes verbrach hätt. Jo, et ass owes. Jo, et stinn nach Patiente virun der Dier, déi sech registréiere wëlle loossen, ma granzeg dem Patient géintiwwer sinn, well ee keng Loscht huet elo nach esou vill Dossieren ze traitéieren, dofir kann de Patient net.Ech waarden also an der Salle d'attente... op eemol gëtt een eeleren Här aus engem Sall op de Gank gefouert. De Mann ass wéi et schéngt gefall, huet eng grouss Blessur um Kapp, huet d'Aen bluttënnerlaf. Esou sëtzt de Mann am Rollstull am Gank, mat senger Begleedung, waard dorobber, datt e weider behandelt gëtt... mä et dauert laang, ier eppes geschitt. Wéi d'Begleedung d'Infirmière freet, wou déi Persoun bleift op déi si waarden, äntwert d'Infirmière bal frech - den Toun mécht Musek - datt si elo schonn zweemol ugeruff huet. Si kéint net méi maachen.Ech froe mech: "Wann d'Infirmière lo schonn iwwerfuerdert ass - oh mei!"A wéi dunn een de Mann siche kënnt, rifft d'Infirmière hannendrun: "Si brauch nach eppes, schéngt es." Kee "Pardon Monsieur" mä einfach ee frecht an deplacéiert "Hallo!?".



Ech muss soen, dat heite war elo eng Zeen aus engem Spidol. Ma och an anere Spideeler ginn et där Zoustänn, wou d'Personal d'Patiente wéi eng Laascht behandelt, sech herresch opféieren. De Patient bal uginn. Ech soen net, datt all d'Infirmièren esou sinn. Mä déi déi sech esou opféieren, deene wëll ech soen: "Ech hoffen, wann Dir eppes hutt, eng Therapie musst maachen, eng Urgence hutt oder soss eppes, ech hoffen Dir faalt net op Leit, déi Iech et nomaachen".



Ech sot mir no menger Consultatioun, bei iwwregens engem immens sympatheschen a kompetenten Dokter, besser net krank sinn, well wann s de op sou Leit, wéi déi eng Infirmière fäls, bass du deen um kierzeren Hiewel. Däi Liewe läit an Hänn vu Leit, déi sech genéidegt fillen, dir ze hëllefen.