De Commentaire vum Nico Graf



Mir hunn emol kee richtegt Wuert derfir: Sujet, Thema, Saach – dat si wuel d'Wierder, mä déi gefale mir alleguerten net. Saach, Thema, Sujet – ëmmer kléngt do iergendeng Nuance mat, déi e bëssen ewechféiert vun deem, ëm wat et geet. Et geet drëms, wat enger Partei uewe läit, wat hiert Haapt-Uleies ass – schonn erëm esou e Wuert. A Wahlprogrammer stinn, wann et gutt geet, esou, hm, Saachen dran.

Firwat och ëmmer déi Jamaika-Sondéierungen déisäit schif gaange sinn – well déi Liberal e schwéiere Mutti-Komplex hunn oder well de Jürgen Tritin esou gutt finasséiert huet, datt en d'FDP zum Hinschmeissen bruecht huet – amplaz datt déi Gréng dat selwer hätte misse maachen – egal, wat opfälleg war a wat mir apaart gefält, dat war, datt op emol Sujeten, Themen, Saachen – meeschtens an eckege Parenthèsen – um Pabeier an am Raum stoungen, iwwer déi véritablement gestridde ginn ass.

Tatsaach: gestridde ginn ass, et gouf Buttek, Rapp-a-Klapp a keng Kompromësser. Dat ass richteg gutt. D'Parteien hunn erëm e Gesiicht kritt, sinn erëm kenntlech ginn. D'FDP als déi, di fir déi Räich schaffen an de Soli ofschafe wëllen; déi Gréng, déi Insekten derwäert fannen driwwer ze schwätzen, déi de Verbrennungsmotor an d'Kuelekraftwierker ofschalte wëllen an déi wëllen, datt d'Famillje vu Flüchtlingen nokommen däerfen; d'CSU, déi koste es, was es wolle a wier et verfassungswidreg eng prezis Flüchtlingsobergrenze an e Regierungsaccord schreiwe wëllen, d'CSU och, déi d' Agrarindustrie schützt a sech mat hirem Agrarminister als ieweschtem Monsanto-Lobbyist elo bretze kënnen; nëmme vun der CDU huet e net vill héieren – mä bon, dat ass eben d' Merkel-Manéier Politik ze maachen – nëmme net prezis sinn, da bleift een op éiweg un der Muecht.

Déi Lëtzebuerger Parteien – do kann ee sécher sinn – déi verrenke sech den Hals, fir ze suivéieren, wat a wéi se dat doiwwer maachen. Grad eis Gréng waren ëmmer – Achtung, Vëlos-Metapher! – Suceurs de roue vun de Grünen. Haten déi Réckewand a gutt Been, da sinn eis matgerullt – bis an d' Regierung d'ailleurs. D' LSAP-Leit, déi sinn alt emol zu Tréier am Wahlkampf opgetrueden. An d'CSV hat de Kohl – gell Jean-Claude, gell Claude – ëmmer als Über-Pappi.

Eis Parteien, déi léieren och elo weider gär vun deenen doiwwer.

D'CSV an de Claude Wiseler zum Beispill, datt ee méiglechst konturelos a verschwiemelt soll sinn, fir méiglechst laang ze regéieren. Déi Gréng, datt et sech awer vläit lount, Iwwerzeegungen ze hunn. D' LSAP, déi ka sech wuel am meeschten ofkucken. Well knapps huet d'SPD en douceur ugefaang, hir ganz laang Kéier vum kategoresche Nee zum okay-dajee-alt-Jo fir eng Gro-Ko zu huelen, schonn hu si hir ureegen sozial Themen ausgepaakt an op de Verhandlungsdësch gepucht, Renten-Niveau 50%, méi en héije Mindestloun an dees méi. Jee, Saachen, déi se am Wahlkampf neelech vergiess haten. Fir déi si awer gebraucht ginn. Well soss kënnt keen dermat. Dat wier et dach fir eis Sozialisten: emol erëm wierklech un déi kleng Leit denken, den Aarmut net der Caritas iwwerloossen, de Problem Logement serieux upaken, well soen: esou zozialistesch ginn, wéi et op dëser Bankeplaz iwwerhaapt nach méiglech ass. Déi Gréng? Deenen hir Sujete leien esou evident op der Strooss an an der Landschaft, datt se se nëmme brauchen opzerafen. Déi Liberal – bon, do wënschen ech mer am Fong, datt se net nach méi wirtschaftsliberal ginn; mä wa se mengen, da weess ee wéinstens, wou een drun ass mat hinnen. Méi Konzentratioun op déi eegen Identitéit – dat hätt e schéine Niewen-Effet: dat Gefill, se wieren hei all d'selwecht – wëll soen biergerlechpropper, bankefrëndlech, autogeckeg, patronatshöreg – dat Gefill kritt dann de Buedem ewechgezunn. An et wéisst een erëm, firwat ee wie wiele soll. Net nëmme Käpp, mä Programmer.

Quitte, datt eis Parteien eng Naup net hunn: déisäit der Musel schénge se jo bal all nëmme wëllen an d'Oppositioun ze goen; bei eis struewele se schonn massiv, fir an déi nächst an d'Regierung eran, fléiwen a sondéieren schonn äifreg. Well Oppositioun ass Mëscht. Dat versteet all Lëtzebuerger Parteibauer. Quitte datt Piff a Mëscht herno op de Felder verspreet ginn. A fir Croissance suergen a fir uerdentlech vill Nitrat am Grondwaasser – bon, ech divagéieren, Schluss jetzt.