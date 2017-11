De Commentaire vum Guy Weber: Vergaangenheetsbewältegung (29.11.2017) De Chefredakter vun RTL Télé Lëtzebuerg reagéiert op Reaktiounen, setzt se an e Kontext a stellt sech Froen.

Et koum an der Tëschenzäit zu engem Prozess, wou 2 Ugeklote sech viru Geriicht hu missen veräntweren. De Prozess ass elo ënnerbrach, well sech erausgestallt huet, dass nach anerer, déi als Zeien opgetruede sinn, wahrscheinlech méi mat den Attentater ze dinn hunn, ewéi se bis elo gesot hunn. Ob dëse Prozess iergendwann eng Kéier weidergeet, weess keen. Während dem Prozess ass och opgefall, dass vill Akteure sech kaum oder guer net méi un d’Fakten kënnen erënneren.Virun 10 Joer hu Mataarbechter vum Geheimdéngscht e Geschäftsmann ofgelauschtert, dee behaapt huet, hie wësst méi iwwert d’Bommeleeër an hätt dës Informatiounen op enger verschlësselter CD. Wéinst dëser Oflauschteraktioun – ouni Autorisatioun vun de Riichter– hätte sech vun haut u missen 3 fréier héich Srel-Mataarbechter viru Gericht veräntweren. Dozou kënnt et einstweilen net. En Zeien, dee fréiere Premier a Responsabele vum Srel an abléckleche Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker ass verhënnert. Ob et je zu dësem Prozess kënnt, gëtt haut schonns bezweifelt.Ech stelle mer haut e puer prinzipiell Froen: firwat hu mer esou vill Schwieregkeeten, eis mat eiser rezenter Vergaangenheet ausernanerzesetzen? Geet iergendeen haut nach dovunner aus, dass eise Staat a sengen Fundamenter wäert kollabéieren, wa wierklech erauskënnt, wie d’Bommeleeër waren an wien als Drotzéier vun den Attentater operéiert huet?D’Saach an d’Längt zeien mécht d’Affaire bestëmmt net besser. De Verdacht, dass eppes vertuscht gëtt, och net. Si mer 2017 oder am Wahljoer 2018 nach ëmmer net prett, fir d’Wourecht gewuer ze ginn?