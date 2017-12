De Commentaire vum Eric Ewald



Et ass fir eis ëstlech Uerdnungsfanatiker souzesoen en "Unding", dass se nach ëmmer net wëssen, wie si an noer Zukunft politesch no bausse vertrëtt. Dass d'Angela Merkel Kanzlerin bleift, dorun dierft et keen Zweifel ginn: Schliesslech ass an der CDU wäit a breet keen ze gesinn, deen d'"Mutti" beierwe kéint, och wa sech der e puer sécherlech, wann och nëmmen no bannen, fir capabel dozou halen; awer eben net no baussen! Et wëll ee jo net sou en "Hühnerhaufen" si wéi d'CSU-Schwëster aus Bayern, bei där et drënner an driwwer geet zanter dem 24. September an dem fir si katastrophale Resultat am Freistaat: Wäit ewech vun Dramscorë vu fréier gëtt sech intern och nach zerfleescht! Och wa vill Leit sécherlech net vill Tréine verdrécke wäerten, wann den Horst Seehofer mol eng Kéier - an deen Zäitpunkt schéngt ganz no ze sinn - net méi de Münchner "Lautsprecher" ass, weess een nach net, ob et mat engem Markus Söder besser gëtt, deen an de leschte Wochen, wéi d'Lady Macbeth, vun eegenen Ambitioune bal geplatzt ass! Da gëtt et do nach den "so ist er eben, der Schmidt", Christian mam Virnumm, den inodoren, incoloren, insipidë Bundeslandwirtschaftsminister, dee sech net un Ofmaachunge vun der Nach-Koalitioun, och GroKo genannt, hält a mol a Saache Glyphosat zu Bréissel en "Alleingang" mécht ... Eng lëschteg Equipe, bei déi een nach den Ex-Bundesverkéiersminister Alexander Dobrindt an de bayreschen Inneminister Joachim Herrmann dobäiziele kann: "Lauter Pfundskerle", déi mengen, wat fir Bayern gutt ass, misst fir Däitschland, Europa an d'Welt och gutt sinn! So a Schmarrn'!Si hunn dëser Deeg awer wuel net hallef souvill Suergefalen op der Stir wéi de viregten EU-Parlaments- an aktuellen SPD-President Martin Schulz. Dee muss, no de gescheiterten Jamaika-Sondéierungen, elo d'Konschtstéck fäerdeg bréngen, aus der Partei, déi es definitiv genuch hat mat der GroKo, eng ze maachen, déi déi nächst GroKo awer wëll - oder muss wëllen. De Martin, fréiere Buergermeeschter vu Würselen, kritt an der Tëschenzäit scho vum franséische President Emmanuel Macron - dat geet jo nach - a vum griichesche Premier Alexis Tsipras - wou komme mer dann do hin? Beléierunge vun Athen! - un d'Häerz geluecht, fir erëm an d'GroKo eranzeklammen, déi d'Genossen um Owend vum 24. September verloosse wollten. Gëschter hunn déi iewescht däitsch Sozie mol decidéiert, dass si mat der Unioun iwwer eng weider GroKo schwätze wëllen; allerdéngs misst d'Basis iwwermuer zu Berlin hiren Accord dozou ginn, wat alles anescht wéi sécher ass. Europa hält den Otem un!Och wann e puer vun de wichtegste Genosse probéieren, d'Iddi vun enger Minoritéitsregierung an d'Spill ze bréngen: Dat kann net de Wee si fir d'Lokomotiv vun Europa! Bei all méi quokeleger Fro Kompromësser mussen auszehandelen, déi eng CDU/CSU/Bündnis 90/Die Grünen-Koalitioun aus der Kéier kéint fléie loossen: Neen, sou kann an däerf Däitschland net regéiert ginn! Just Spëtzeleit vun der SPD fannen dat, fir net hannert hir Wierder vun Enn September mussen ze goen. Haut ass awer, no den Jamaika-Sondéierungen, keng Plaz méi fir "Eitelkeiten"!Wat geschitt iwwerdeems mat den aneren Jamaika-Protagonisten? Nun, déi Gring, déi vun der Bundeskanzlerin de Ritterschlag kruten, dass si gutt geschafft hätten, fir eng 4er-Koalitioun op d'Been ze kréien, kënne kucken, wat d'Genosse maachen: Dem wéineg wahrscheinleche Fall vun Neiwale kéinte si geloossen entgéintkucken. Wat net de Fall dierft si fir d'FDP, déi elo den Image vun deene Béisen huet, déi Jamaika platze gelooss hunn ... Egal wéi, alles kuckt op d'Ex-Vollekspartei SPD, déi grouss Leit wéi Willy Brandt oder Helmut Schmidt ervirbruecht huet: Déi dierfte sech déi lescht Deeg iwwer e puermol an hire Griewer ëmgedréint hunn!