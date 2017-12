Commentaire vum Roy Grotz



...wëll Ech weess, datt et nach laang ass bis mer de 14. Oktober d'nächst Joer wiele ginn a bis dohinner nach vill geschéie kann. Ech zéien aus de rezente Chiffren, déi TNS-Ilres publizéiert huet, dëst: d'Dräierkoalitioun ass net desavouéiert, se huet, de Leit no, d'Situatioun am Land am Grëff a se kann op d'Vertraue vun de Leit zielen. D'CSV genéisst mat engem Top-Score vu 36% dat vollt Vertraue vun de Fraen a Männer, déi gefrot goufen, dat léisst schonn emol plangen, mat wiem ee wëll an d'Koalitiounsbett klammen. Et sinn dann och nëmme 37% op déi zesumme Blo-Rout-Gréng kommen, do ass nach jett Sputt no uewen.

Mee nach eemol: d'aktuell Regierung an hire Cours an Discours goufe bei dësem Sondage an trotz de Verloschter bei de Gemengewahlen net desavouéiert an et steet ee sech zu Dräi gutt do. Op deem Punkt ginn ech dann och dem Vize-Premier Schneider Recht, deen d'Hare weist an dem Claude Wiseler äntwert, datt dës Regierung nach laang net eriwwer ass. De Wirtschaftsminister huet Recht ze froen, datt ee misst zesummen un engem Strang zéien, fir iwwert Zukunft ze schwätzen, an doriwwer wou de klengen an an der Fläch limitéierte Grand-Duché hi wëll, fir net komplett am Verkéierskollaps ënner ze goen all Dag.



De Pierre Gramegna dierf zwar net un der Spëtzt vum Euro-Grupp stoen, mee awer gëtt international op d'Stëmm vun eise Politiker gelauschtert. An domat sinn ech bei mengem zweete Punkt. Och bei de Froe vu Sympathie a Vertrauen schneiden eis 32 ofgefrote Politiker laang net esou schlecht of, wéi dat am Ausland de Fall wier. Berger, Meisch, Arendt, Loschetter, Zeimet, Closener oder David Wagner maachen de Wupp, d'Spëtzt mécht Asselborn, Di Bartolomeo, Bettel, Polfer a Reding. Kloer géif gär jidderee fir genannt, mee disparat sinn dës Resultater sécher net an d'gefrote Leit honoréieren d'geleeschten Aarbecht vu jidderengem, dee sech an der Politik asetzt. Jo kloer, den CSV-Spëtzemann Claude Wiseler fält am Spëtzepeloton zréck, dat deet wéi, mee och Anerer sinn duerch dat Dall gaangen. Villméi sollt sech d'Partei Gedanken maachen iwwert de Positionnement vu Wiseler (am Zentrum) a Reding (wuel am Süden), do ass innerparteieschen Dynamit dran.

De Fazit ass deen no dëser éischter Serie vu Resultater aus dem Politmonitor: d'gefrote Leit mierken an appreciéieren duerchaus, wat d'Dräierkoalitioun geleescht huet, mee hält och nach der CSV-Oppositioun d'Trei. D'ADR kënnt net gutt ewech an déi Gréng recommandéiere sech fir an eng nächst Regierung. Spigelt sech dëst och an de Sëtz-Zuelen um Krautmaart erëm?



D'nächst Woch gi mer et gewuer a mir mussen schonn dës Woch net an d'wäit Galaxien eraus spekuléieren, fir ze wëssen, datt Blo-Rout-Gréng sécher keng Majoritéit méi kéinte beienee kréien, mee mir sinn am Dezember, et bleift nach een halleft Joer fir ze schaffen, éier d'Campagne esou richteg lass geet, respektiv gëtt se scho bei de Budgetsdebatten d'nächst Woch lancéiert. Ech ginn eis all de Rot: komm mir maachen e Choix no den Zukunftsiddien a Projete vun all Partei-Faarf a falen nëmmen op populistesch, einfach Léisungen eran. D'Erausfuerderunge sinn do, mir waarden drop iwwerzeegt ze ginn.