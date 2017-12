D'Enn vun engem Joer ass jo ëmmer eng speziell Zäit – op där enger Säit ass ee besonnesch gestresst, op där anerer Säit sicht ee grad da Rou, Fridden an Zefriddenheet. Et kuckt een zréck, et kuckt een no vir, et ass een an engem extrae Mood.

Matten an där Zäit, tëscht Kleeschen a Chrëschtkëndchen, ass zu Lëtzebuerg e Wonner geschitt. En „Moyen de transport“, dat wéi keen anert hei am Land mam Fouss an d'Schinne gerannt gouf, ass elo op der Schinn. Ass dat net schinn?

Déi eng jäize JO, déi aner blären NEE – an dat ass och gutt esou. Zu enger moderner Gesellschaft gehéiert, datt deier Léisunge fir grouss Problemer kontrovers diskutéiert ginn. Theoretesch hätt een dat och ouni Polemik maache kënnen, praktesch kënne mir dat awer net. Wa mer an där ganzer Tram-Debatt eng Saach bewisen hunn, dann déi. Dat ass traureg. Ma vläicht ass och dat symptomatesch fir modern Gesellschaften. Dat wier dann nach méi traureg.

Ech ka mech nach gutt drun erënneren, wéi eemol eng däitsch Journalistekollegin, déi scho jorelaang am Land gelieft huet, sech mam Tram befaasst huet an duerno Hate-Bréiwer, natierlech anonym, geschéckt krut – wat si géif ugoen, sech als Auslännerin zum Tram ze äusseren. Grad esou, wéi wa si dat net dierft, wéi wann d'Mobilitéitsfro si näischt géif ugoen, wéi wann de Stauproblem virun hir géif stoe bleiwen. Sorry, dat ass net nëmme chauvinistesch, dat ass dégueulasse.

Ähnlech qualifizéieren ech verschidde Manöveren, fir aus dem Tram – oder aus senger Verhënnerung – politescht Kapital ze schloen. Dofir goufe jo alt scho mol Busser a Kette geluecht.

Fir den Tram oder dogéint, fir e Metro oder dogéint – wann Argumenter ausgetosch ginn, och op eng haart Aart a Weis, kann ech domadder gutt liewen. Kee Versteesdemech hunn ech awer, wann en Debat vergëft gëtt duerch Ligen a falsch Informatiounen, duerch Näid an Haass, duerch Tockskäppegkeet a schlussendlech duerch vill, vill Dommheet a ganz vill schlechte Wëllen.

Dofir ass et wierklech e Wonner, datt den Tram elo fiert. Dee leschte rouden Transportminister wollt jo scho viru ronn 10 Joer mam Tram bis op de Glacis fueren. Dertëscht war nach ee schwaarzen um Rudder. Um Enn huet ee gréngen et elo ëmgesat.

Dat duerf ee gutt oder schlecht fannen, ma wann een d'Politik an d'Politiker un deem moosst, wat se ëmsetzen, da muss ech soen: Chapeau! Esou vill Fairplay sollt sinn.

Eis all stéing elo e bëssen „honnêteté intellectuelle“ gutt zu Gesiicht: En Auto, deen an den Tram knuppt, ass keen Argument géint den Tram. D'Faarf vum Tram och net, och wann ech dat op RTL.lu liese konnt. Komm mer maachen eis net méi domm, wéi mer sinn. Bei all Respekt fir Preferenze bei politesche Couleuren an Aversioune géint eenzel Politiker, iergendwou fänkt et u lächerlech an irrational ze ginn.

Irrational ass och d'Fuerderung, datt déi kleng Tramstreck elo eise Mobilitéitsproblem vun haut op muer léist. Dat wësse souguer déi, déi se opstellen. Niewebäi bemierkt, dat huet menges Wëssens och ni ee behaapt. Eng Staukultur, déi mir eis iwwer Joerzéngten eropgeziicht hunn, ass vu kengem Transportmëttel, och net vu Funiculaire an Tram, a vu kengem Politiker, och net vum François Bausch, an engem Dag, an engem Joer, an enger Legislaturperiod ze léisen. Soyons réalistes! Hei musse mer eis schonn un der eegener Nues huelen. Oder fir de Lucien Lux ze zitéieren: „De Stau si mir.“



A wat Léisungsvirschléi ugeet: La valeur d'une idée, c'est sa réalisation!