Tram, Funiculaire, nei Gare um Houwald an neien Arrêt am Pafendall - alles nei alles gutt - op d'mannst doriwwer konnt ech mech de Moien net bekloen.

Mee de Problem läit net beim neien, mee bei engem System deen et schonn eng Zäit laang gëtt - d'Mbox - déi Këschten uechtert d'Land an deenen een säi Vëlo kann fir méi oder manner laang Zäit stëllen.



D'Boxen sinn ëmmer an der Géigend vum ëffentlechen Transport, fir méi einfach tëscht Vëlo, Bus an Zuch - an neierdéngs jo dann och Tram kënnen ze switchen. Sou steet et och um Site vun der Mobilitéitszentral.



Wat awer net do steet ass datt een fir all Box am Land - an där ginn et der 20 verschiddener - all Kéiers 20Euro Kautioun muss bezuelen. Net eng Kéier, nee fir all eenzel Mbox déi een benotze wëll, all Kéiers 20Euro. Déi Suen kritt een zwar erëm - ma wéilt een Zougang zu all de Boxen am Land géing sech déi Zomm op net manner wéi 400 Euro belafen. Wuel gesot Kautioun - an awer...

Elo liicht et mer an datt ech héchstwahrscheinlech d'Veloskëscht op der Gare zu Waasserbëlleg oder déi zu Klengbetten wann iwwerhaapt, dann net reegelméisseg wäert benotzen, anescht ass et awer do schonn an der Stad. Neierdéngs gëtt et nämlech net just op der Gare d'Méiglechkeet de Vëlo ënner ze stëllen, mee och bei der Luxexpo, virun der rouder Bréck an am Pafendall, um Fouss vum Funiculaire - 4 Mboxen also fir déi et net duergeet eemol ze bezuelen, fir all eenzel Këscht déi ee benotze wëll, muss een e separaten Formulaire ausfëllen an all eenzel Kéier d'Kautioun bezuelen. Op Nofro krut ech gesot dëst wier fir d'Offer an d'Demande vun de verschiddenen Këschten kënnen ze suivéieren fir datt een zum Beispill wéist wou vläicht Besoin fir eng zweet Mbox ass. Schéin a gutt - do sinn ech mer awer bal sécher datt et och aaner Méiglechkeeten ginn fir dat kënnen am Aen ze halen. Eng Léisung géif sech och sécherlech fir de Präis fannen - ech sinn d'Accord datt ee méi bezuele muss wann een och méi wéi eng Veloskëscht wëll benotzen, mee do kéint een awer bestëmmt och mat aneren Formen vun Tariffer schaffen.

Beim Verkéiersverbond sinn ech nach gewuer ginn datt de System nach weider ausgebaut gëtt - a vläicht ginn jo dann och déi eng oder aaner Adaptatiounen gemaach fir an Zukunft méi einfach, flexibel a spontan kënnen säi Velo do ofzestellen wou ee wëll. Da kéint een och voll a ganz vun der mobilité douce profitéieren, ob déi d'Regierung jo esou sëtzt. Mee déi amfong net soll als Produit vermaacht ginn, mee accessibel an onkomplizéiert sinn fir datt een net zwee mol muss iwwerleeën op een net awer léiwer den Auto soll huelen.